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射箭世界盃普艾布拉站　湯智鈞、李彩綺晉4強拚獎牌

2026/04/11 02:00

〔中央社〕在墨西哥舉行的射箭世界盃普艾布拉站，今天進行反曲弓個人賽事；男子組「湯包」湯智鈞在8強以6比4擊敗中國王岩，女子組李彩綺6比0擊敗土耳其的耶妮哈雅，攜手晉4強爭獎牌。

射箭世界盃普艾布拉站是今年首站賽事，台灣在反曲弓、複合弓都各派出4男、4女參賽，前2天的團體與混合項目，台灣都沒人能晉級4強。

今天登場的個人賽事，反曲弓台灣男子好手湯智鈞，32強先以6比4擊敗土耳其選手，16強再以6比2射下排名賽第1的法國好手阿迪斯（Baptiste Addis）闖進8強。

湯智鈞8強賽對上中國的王岩，雖一度以積分2比4落後，但接著連拿2局，順利逆轉晉級最後一天的4強將對上土耳其好手、東京奧運金牌的加佐茲（Mete Gazoz）。

教練劉展明告訴中央社記者，其實在排名賽的時候湯智鈞的器材有些問題，所以才會掉到這麼後面，幸好後續賽程都解決了，才能在淘汰賽中發揮的不錯。

劉展明指出，8強賽雖然一度積分落後，但那單純只是風向的問題，「湯包是身經百戰的選手，所以很快就調整回來，加上動作原本就很流暢，自然分數就會起來。」

湯智鈞4強將對上東奧金牌加佐茲，讓他特別興奮，「這些都是當年東奧的對手，我很期待跟他們再次交手，希望可以激發自己更強的鬥志與表現。」湯智鈞在東京奧運獲得男子反曲弓個人賽第4。

至於女子反曲弓，台灣小將李彩綺同樣連過2關挺進8強，對上土耳其選手耶妮哈雅（Dunya Yenihayat），結果李彩綺完全壓制對手，3局分別以28比27、27比24、27比26獲勝，6比0晉級4強，接著將對上中國的于茜。

中華民國射箭協會從去年底到今年1月，共舉辦了3場名古屋亞運選拔賽，選出包括反曲弓男、女，複合弓男、女各前4名的好手；他們參加本週墨西哥普艾布拉站及5月5日的中國上海站，等比賽結束後，會依照選手積分，選出前3名參加亞運。（編輯：徐睿承）1150411

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