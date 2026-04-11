射箭世界盃》「湯包」湯智鈞連勝法國、中國強敵 挺進男子反曲弓4強

湯智鈞（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕25歲的「湯包」湯智鈞今天在射箭世界盃墨西哥普艾布拉站，連續打敗包括頭號種子法國好手阿迪斯（Baptiste Addis）、中國選手王岩等，挺進男子反曲弓個人賽4強，將在13日對決東京奧運金牌得主加佐茲（Mete Gazoz）。

去年世界大學運動會斬獲個人賽金牌的湯智鈞，今年首度在國際賽亮相，在排名賽僅以660分排在17名，不過進入個人淘汰賽展現競爭力，他48強先打敗丹麥選手，32強又戰勝土耳其選手。

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湯智鈞在16強卯上本屆頭號種子阿迪斯，湯包再以6：2戰勝強敵，以及8強賽6：4逆轉王岩，在本季首場賽事就闖進4強，帶給他極大信心。教練劉展明指出，湯智鈞排名賽有遇到器材問題，導致有失過往水準，但進入淘汰賽就有找回手感，同時8強也憑藉經驗很快做出調整，才能完成逆轉。

湯智鈞4強將跟年齡相近26歲的加佐茲較量，當年加佐茲在東奧以黑馬之姿摘下金牌，湯智鈞也有拿下第4名佳績。

女子反曲弓方面，排名賽僅排30名的李彩綺，進入淘汰賽也是表現出色，尤其32強歷經加射打敗2024年歐錦賽金牌德國好手鮑爾（Katharina Bauer）更是關鍵，李彩綺4強將對上中國選手于茜。

李彩綺（射箭協會提供）

湯智鈞（射箭協會提供）

湯智鈞（右）、李彩綺在射箭世界盃晉級反曲弓個人賽4強（射箭協會提供）

李彩綺（射箭協會提供）

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