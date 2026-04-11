MLB》出包啦！鈴木一朗雕像揭幕儀式竟「斷棒」 日本傳奇幽默回應

鈴木一朗雕像揭幕儀式卻發生「斷棒」意外。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕水手隊今天在主場T-Mobile球場為日本傳奇球星鈴木一朗舉行雕像揭幕儀式，然而就在帷幔被掀開的瞬間卻發生意外，對此一朗本人也幽默回應。

現年52歲的鈴木一朗是水手隊史最具代表性的球星之一，去年入選棒球名人堂，同時球團也將其背號「51」號退休，並宣布將以一朗的招牌打擊準備姿勢來製作雕像。今天正式迎來雕像揭幕儀式，包含小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與馬丁尼茲（Edgar Martinez）等隊史傳奇，也到場參加。

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然而今天的雕像揭幕儀式卻出了一點小意外，當小葛瑞菲與馬丁尼茲掀開帷幔的瞬間，只見一朗手握、該直指天空的青銅球棒，卻在握把處斷裂，甚至向後傾斜。小葛瑞菲見狀更是忍不住笑意，在漫天飛舞的彩帶中先是摀住眼睛，把頭靠在馬丁尼茲肩膀上苦笑；當一朗走過來致意時，三人更是笑成一團。

The formal unveiling of Ichiro Suzuki’s statue here at T-Mobile Park, with the reveal featuring Ken Griffey Jr., Edgar Martinez and John Stanton. pic.twitter.com/fcacaAtpYY — Daniel Kramer （@DKramer_） April 10, 2026

「我沒想到李維拉（Mariano Rivera）會跑來這裡把球棒折斷！」一朗透過翻譯幽默回應，而當這句話被翻成英文後，連一朗自己也忍不住笑場。而今天水手隊將會發送一朗雕像紀念公仔給前4萬名進場的球迷，在「斷棒」插曲發生後，水手官方也發文將公仔的圖片改成「斷棒」版本自嘲。

Breaking: We’ve updated tonight’s Ichiro Replica Statue giveaway. pic.twitter.com/EcFfkaAUd6 — Seattle Mariners （@Mariners） April 10, 2026

等到記者會結束後，雕像「斷棒」也已經被修復。此雕像由知名雕塑家Lou Cella操刀，他同時也是小葛瑞菲與馬丁尼茲雕像的創作者，對此一朗敬佩直言：「我真不敢相信他能做出這麼驚人的作品。」在雕像製作過程中，一朗還穿上2001年水手隊球衣進行拍攝，讓Lou Cella更能揣摩他當年英姿。一朗也不忘再開玩笑，「我很開心我現在還穿得下那件球衣，我大概可以說，Junior（小葛瑞菲）和Edgar應該沒辦法了！所以我很滿意這點。」

除了小葛瑞菲與馬丁尼茲以外，現任水手總教練、一朗前隊友威爾森（Dan Wilson），以及水手現役當家球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）也都到場致意。一朗也充滿感激：「能和這些人一起迎來這一刻，回想起一路走來的起點，真是不可思議的旅程。」

鈴木一朗雕像揭幕儀式卻發生「斷棒」意外。（法新社）

修好「斷棒」的鈴木一朗雕像。（美聯社）

鈴木一朗。（法新社）

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