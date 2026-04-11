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MLB》6局無安打狂飆9K「問天」！日本強投今永昇太談續投有話要說

2026/04/11 08:25

今永昇太。（美聯社）今永昇太。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天以0：2遭到海盜完封，日本強投今永昇太今天上演6局無安打的超優質先發，狂飆9次三振，然而退場後牛棚遭重挫，也讓他「問天」，與本季首勝擦身而過。

今永昇太今天迎來本季第3場先發登板，只在2局上對克魯茲（Oneil Cruz）投出四壞保送，接著再也沒讓海盜打者見過一壘壘包，最終投滿6局用100球有68顆好球，沒有被擊出任何安打，還狂飆9次三振，最快球速93.8英哩，賽後防禦率2.81。

然而就在今永退場後，小熊牛棚立刻失守。7局上接替登板的瑟巴爾（Caleb Thielbar）被雷諾茲（Bryan Reynolds）敲了一發2分砲，加上小熊從頭到尾沒有任何火力支援，最終以0：2遭完封，今永昇太的6局無安打好投做白工，無緣本季首勝。

今永賽後受訪表示，今天最有感的是自己能逐球去做修正，投出想要的變化與軌跡；至於對在維持無安打的狀態下被換下場，他表示：「畢竟這才是第3場登板，而且用球數也偏多，如果要投到100球，我應該要能投到第7局才對。但最重要還是沒有失分，所以我也不會反對這樣的調度，當然也會覺得如果能再多丟1、2局會更好。」

另外，在經典賽8強傷到右膝的日本強打鈴木誠也，今天也正式傷癒回歸，此役擔任先發第5棒右外野手，3打數1安打，選到1次保送，吞下1次三振。

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