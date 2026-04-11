MiLB》讓他升！鄭宗哲炸裂本季第3轟 達成完全打擊寫隊史第1人紀錄

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲，今天面對守護者3A之戰敲出本季第3發全壘打，單場狂敲4安「鐵支」，還達成紅襪3A隊史首次完全打擊壯舉。

經典賽火力四射的鄭宗哲，即便回到春訓後狀況不理想而被下放3A，但開季展現超火燙手感，開季前8場比賽敲2轟、攻擊指數達1.018。今天擔任先發第6棒游擊手，2局下首打席就敲出直擊中外野大牆的三壘安打，也是本季第2支，隨後靠隊友滾地球回本壘得分，幫助紅襪3A先馳得點。

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CYCLE ALERT @RedSox infielder Tsung-Che Cheng lays down the bunt to complete the first cycle in @WooSox history! pic.twitter.com/KKFpeymYU1 — Minor League Baseball （@MiLB） April 11, 2026

3局下鄭宗哲選到四壞保送，不過隨後盜二壘出局。4局下鄭宗哲敲出中外野平飛二壘安打，本季首支二壘安打帶有1分打點。6局下鄭宗哲逮中95英哩失投速球，夯出左外野方向陽春砲，本季第3轟出爐，只差1支安打就能達成完全打擊。

Cheng's second extra base hit of the night! pic.twitter.com/0JMKThxkFm — Los Wepas de Worcester （@WooSox） April 10, 2026

Tsung-Che Cheng is on fire tonight He's a single shy of hitting for the cycle pic.twitter.com/sFzRiC7S5i — Los Wepas de Worcester （@WooSox） April 11, 2026

8局下鄭宗哲第5打席，突然來個突襲短打，投手處理不及還發生暴傳失誤，讓他一口氣溜上三壘，紀錄上記1次投手傳球失誤與內野安打，鄭宗哲也正式完成紅襪3A隊史第一次完全打擊。

TSUNG-CHE CHENG HAS HIT FOR THE CYCLE!



THE FIRST CYCLE IN WOOSOX HISTORY pic.twitter.com/WHmzEc2nUP — Los Wepas de Worcester （@WooSox） April 11, 2026

最終紅襪3A以8：5獲勝，鄭宗哲此役4打數4安打，貢獻2分打點，選到1次保送，賽後打擊率0.367、攻擊指數1.346。另外，效力守護者3A的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）與台灣隊隊友鄭宗哲同場較勁，3打數0安打吞2K，選到1保送，賽後打擊率0.326、攻擊指數1.021。

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