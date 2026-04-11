自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》10億日本重砲村上宗隆變電風扇！4支0狂吞3K、打擊率跌破2成

2026/04/11 09:55

村上宗隆。（法新社）村上宗隆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今天以0：2遭到皇家完封，日本重砲村上宗隆此役再度熄火，4打數0安打，狂吞3次三振，賽後打擊率正式跌破2成。

頂著日職生涯246轟、2022年敲出單季56轟成為史上最年輕三冠王頭銜，村上宗隆休季入札挑戰大聯盟，然而過高的揮空率與守備問題，讓他市場行情冷清，最終與白襪簽下2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）短約。

初來乍到大聯盟，村上宗隆馬上展現恐怖砲火，開季前8場比賽就狂敲4轟，也創下日本球員生涯前8場最多轟紀錄；然而在那之後，村上宗隆令人擔憂的揮空率也隨之而來，在敲出第4轟後6戰僅1安，17打數吞7K，包含今天4打數0安打吞3K，打擊率已經跌至0.178，單月打擊率僅0.111。

根據《Baseball Savant》數據，村上宗隆目前被三振率達30.8%，聯盟PR值18；揮空率更高達35.4%，聯盟PR值13，兩項數據都在聯盟吊車尾，也印證村上宗隆旅美前的最大缺點。

皇家明星左投布比克（Kris Bubic）今天狠狠修理白襪打線，主投7局只被敲出2支零星安打無失分，投出1次保送，狂飆11次三振，其中3K就是由村上所貢獻；而皇家靠著當家球星小惠特（Bobby Witt Jr.）二壘安打與簡森（Carter Jensen）陽春砲，幫助布比克收下本季第2勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中