MLB》10億日本重砲村上宗隆變電風扇！4支0狂吞3K、打擊率跌破2成

村上宗隆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今天以0：2遭到皇家完封，日本重砲村上宗隆此役再度熄火，4打數0安打，狂吞3次三振，賽後打擊率正式跌破2成。

頂著日職生涯246轟、2022年敲出單季56轟成為史上最年輕三冠王頭銜，村上宗隆休季入札挑戰大聯盟，然而過高的揮空率與守備問題，讓他市場行情冷清，最終與白襪簽下2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）短約。

請繼續往下閱讀...

初來乍到大聯盟，村上宗隆馬上展現恐怖砲火，開季前8場比賽就狂敲4轟，也創下日本球員生涯前8場最多轟紀錄；然而在那之後，村上宗隆令人擔憂的揮空率也隨之而來，在敲出第4轟後6戰僅1安，17打數吞7K，包含今天4打數0安打吞3K，打擊率已經跌至0.178，單月打擊率僅0.111。

根據《Baseball Savant》數據，村上宗隆目前被三振率達30.8%，聯盟PR值18；揮空率更高達35.4%，聯盟PR值13，兩項數據都在聯盟吊車尾，也印證村上宗隆旅美前的最大缺點。

皇家明星左投布比克（Kris Bubic）今天狠狠修理白襪打線，主投7局只被敲出2支零星安打無失分，投出1次保送，狂飆11次三振，其中3K就是由村上所貢獻；而皇家靠著當家球星小惠特（Bobby Witt Jr.）二壘安打與簡森（Carter Jensen）陽春砲，幫助布比克收下本季第2勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法