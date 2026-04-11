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MiLB》隊史第1人完全打擊當「4冠王」！美媒讚鄭宗哲紅襪絕佳補強

2026/04/11 10:33

鄭宗哲。（取自紅襪3A X）鄭宗哲。（取自紅襪3A X）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲今天火力大爆發，面對守護者3A之戰單場狂敲4安「鐵支」，還達成紅襪3A隊史首次完全打擊壯舉，也讓《NESN》（新英格蘭體育網）撰文大讚。

鄭宗哲今天擔任先發第6棒游擊手，2局下首打席就敲出直擊中外野大牆的三壘安打，之後火力大解放，接連敲出二壘安打與全壘打，8局下再用突襲短打上壘，達成紅襪3A隊史首次完全打擊。

本季鄭宗哲出賽9場，打擊三圍.367/.513/.833、攻擊指數1.346，敲出3轟、6分打點，選到9次四壞保送。目前鄭宗哲在三壘安打（2支）、長打率與攻擊指數都高居紅襪3A之冠，全壘打數則是並列全隊最多。

波士頓體育專門媒體《NESN》也撰文指出，紅襪本季的陣容蘊含大量年輕天賦，從球隊看板安東尼（Roman Anthony）、內野手梅耶爾（Marcelo Mayer）與先發輪值的厄利（Connelly Early），紅襪正在收割農場培育出的成果，而此休季還網羅一位過去曾被海盜視為未來內野核心的鄭宗哲。

「現在與索賈德（Nick Sogard）、坎貝爾（Kristian Campbell）等人在紅襪3A並肩作戰，鄭宗哲正在證明，自己是一次絕佳的補強。」《NESN》寫道。

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