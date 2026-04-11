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中職》再飆本季最速紀錄 鍾允華其實曾有一段黑暗歲月

2026/04/11 10:35

鍾允華。（資料照，記者李惠洲攝）鍾允華。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅守護神陳韻文因傷錯過開季，22歲小將鍾允華代班守護神表現亮眼，昨對味全龍在第9局登板讓對手3上3下，飆速152公里，締造本季最快球速紀錄，同時追平個人一軍生涯最速紀錄，本季出賽3場拿下2次救援成功，共投3局無失分，防禦率是完美的0。

鍾允華是中壢客家人，在當地中平國小、新明國中打球，國中畢業原本有機會就讀平鎮高中，但他選擇南下高苑工商延續生涯，考量是出賽機會和想見識不同球風，他說，在新明青少棒最快球速約133公里，並非球隊王牌投手。

好漢就怕傷來磨，鍾允華透露，高二征戰東岸聯盟U18棒球錦標賽，有一場比賽他接到回傳球打算傳二壘抓跑者，但球沒傳出去，原本不以為意續投，過幾天右肩感到劇痛，就醫才發現右肩關節唇撕裂傷，整整休了快1年無法投球。

右肩關節唇撕裂傷對投手而言無疑是一大重擊，鍾允華坦言，一開始連3公尺短距離的傳球都丟不到，那段期間非常擔心再也回不了投手丘。

鍾允華沒有怨天尤人，轉念面對「肩」難挑戰，他沒有動刀，靠復健和強化右肩周邊小肌肉群，終於在高三重返投手丘，只是傷癒復出表現不算理想，高中畢業投入選秀落榜，選擇進入台東大學磨練，也成為生涯轉捩點。

鍾允華說，高中選秀落榜並不失落，畢竟大傷初癒回到球場，大學著重自主性，他接受前職棒球員范玉禹的指導調整投球機制，並依循林弘偉（前職棒球員林仲秋之子）的重量訓練菜單強化身體素質，投球技術層面終於有所突破。

2024年鍾允華再度叩關選秀獲獅隊第3指名，在曾浩哲教練運科訓練輔助下，球速和控球都更上一層樓，今年開季一躍成為獅隊守護神，將陳韻文缺陣的傷害降到最低。

指名鍾允華扛守護神重任，獅隊總教練林岳平指出，鍾允華的能力、球威、變化球犀利度、心理素質都不錯，因此讓他把守球隊最後一道防線。

初生之犢不畏虎，鍾允華笑說，其實比賽開打後他待在牛棚超緊張，但在場邊練投、再到正式登板亮相，內心卻十分平靜，沒有太多緊張感，目標就是完成教練團賦予的任務，在一軍待久一點。

鍾允華的哥哥鍾少華是外野手，2023至25年3度投入選秀皆落榜，兄弟倆際遇大不同，鍾允華透露，目前哥哥在基層球隊教球。

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