MLB》洋基最火燙男人代打轟！火球新人王4局失3分、條紋軍吞3連敗

萊斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場展開與光芒的系列賽，2024年美聯新人王得主希爾（Luis Gil）今迎本季初登板，先發4局失3分；儘管「米飯哥」萊斯（Ben Rice）比賽後段代打開轟，洋基最終仍以3：5吞下近期3連敗。

27歲火球男希爾今天迎來本季初登板，先發4局用88球有50顆好球，被敲出3支安打包含狄亞茲（Yandy Díaz）的2分砲，失掉3分責失分，投出3次保送與2次三振，防禦率6.75；6局下洋基牛棚單被敲出3支安打，再讓光芒多添2分保險分。

請繼續往下閱讀...

洋基7局打完僅靠著首局貝林傑（Cody Bellinger）高飛犧牲打與羅沙里歐（Amed Rosario）三壘安打攻下2分。8局上洋基派出「米飯哥」萊斯代打，他也不負眾望敲出411英呎中外野超大號全壘打，可惜只是一發陽春砲，9局上洋基一度1出局攻占二三壘，最終仍功虧一簣，吞下近期3連敗，希爾今本季初登場吞下敗投。

萊斯今天代打開轟，本季至今出賽12場，打擊三圍.342/.490/.763、攻擊指數1.253，敲出4轟、12打點，是條紋軍全隊球棒最火燙的打者；反觀當家巨星「法官」賈吉（Aaron Judge）今雖然4打數有1安打，但整體打擊率僅0.224、攻擊指數0.738，狀態仍陷低迷。

希爾。（路透）

萊斯與賈吉。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法