MLB》大谷翔平敲安破「朗神」最狂神話！下1目標挑戰道奇名宿壯舉

Shohei Ohtani extends his on-base streak to 44 games, passing Ichiro Suzuki for the longest streak by a Japanese-born player in MLB history! pic.twitter.com/Axy8zv9sbD — MLB （@MLB） April 11, 2026

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天主場面對遊騎兵，於5局下敲出安打，連續44場比賽上壘，正式創下旅美日本球員最長連續上壘紀錄。

日本名將鈴木一朗曾在美國時間2009年4月28日至6月14日，達成連續43場上壘的日本球員最長紀錄。而賽前已經追平「朗神」紀錄的大谷翔平，此役5局下第3打席面對遊騎兵「搖滾熊」洛克（Kumar Rocker），敲出右外野滾地安打，正式超越鈴木一朗，締造連續44場上壘的日本球員最長紀錄。

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目前大谷翔平距離1954年施耐德（Duke Snider）58場連續上壘的道奇隊史紀錄，還差14場；至於大聯盟紀錄則是1949年「打擊之神」威廉斯（Ted Williams）的84場，大谷還差40場。

大谷翔平。（美聯社）

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