MLB》大谷翔平締造日本最狂紀錄！馬恩西單場三響+再見轟拯救道奇

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天主場面對遊騎兵，日本巨星大谷翔平敲安連續44場上壘，締造日本球員史上最長紀錄；而道奇在馬恩西（Max Muncy）9局下敲出再見陽春砲、單場三響砲的超狂表現下，以8：7收下系列賽開門紅，道奇也成為大聯盟本季第一支拿下10勝的球隊。

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大谷翔平前兩打席分別遭三振與滾地球出局，5局下第3打席面對遊騎兵「搖滾熊」洛克（Kumar Rocker），敲出右外野滾地安打，正式超越鈴木一朗，締造連續44場上壘的日本球員最長紀錄。後面兩打席大谷敲出內野飛球出局與獲得敬遠，此役4打數1安打，賽後打擊率0.265、攻擊指數0.875。

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Shohei Ohtani extends his on-base streak to 44 games, passing Ichiro Suzuki for the longest streak by a Japanese-born player in MLB history! pic.twitter.com/Axy8zv9sbD — MLB （@MLB） April 11, 2026

道奇此役靠馬恩西陽春砲先馳得點，不過3局上遊騎兵明星強打席格（Corey Seager）3分砲一棒逆轉超前，馬恩西4局下再回敬陽春砲，生涯在道奇敲出212轟也超越蓋維（Steve Garvey）位居隊史第6。然而5局上朗福德（Wyatt Langford）又夯一發陽春砲，幫助遊騎兵4：2領先。

5局下道奇靠著金慧成高飛犧牲打追回1分，6局下帕赫斯把握1出局一二壘有人機會，敲出二壘安打以5：4逆轉，8局下帕赫斯再補上一發2分砲增添保險分。9局上道奇推出3年6900萬美元（約新台幣21.9億）守護神狄亞茲（Edwin Diaz）關門，結果他先挨卡特（Evan Carter）2分砲，接著又遭連續安打狙擊被追平，吞下本季首次救援失敗。

9局下2出局後再度輪到馬恩西，前面已經雙響砲的他，狠狠逮中左投拉茲（Jacob Latz）的紅中失投滑球，送向右外野觀眾席，上演生涯第2度單場三響砲，這發再見全壘打解救眾生，幫助道奇在驚滔駭浪之中捍衛主場。

道奇明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）今先發6局挨5安含2轟失4分，投出7K、1保送，賽後防禦率4.00，無關勝負。牛棚方面，費西亞（Alex Vesia）和史考特（Tanner Scott）各投1局無失分，狄亞茲1局挨4安失3分砸鍋，但在馬恩西幫助下撿到本季首勝。

馬恩西。（法新社）

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