MLB》教士火球男KKK寫史上最狂偉業！前道奇少主技壓日本MVP名投

米勒。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天靠著西茲（Gavin Sheets）9局下再見3分砲，以5：2、連兩天用再見全壘打擊敗洛磯。教士火球男米勒（Mason Miller）9局上登板再度連飆3K三上三下，再創屬於自己的三振神話。

米勒今天9局上2：2平手時登板，用13球連飆3K，最快球速102.8英哩（約165.4公里），9局下教士夯出再見3分砲獲勝，米勒拿下本季首勝，目前防禦率還是完美的0.00。

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根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，米勒本季至今面對24名打者，已經狂飆19次三振，其三振率高達79.2%，創下自1900年以來開季前7場登板最高紀錄。此外，米勒跨季連28.2局無失分，也成為教士隊史投手第3長紀錄。

Mason Miller this season: 19 strikeouts, 24 batters faced



That 79.2% strikeout rate is the highest by a pitcher in his first 7 appearances of a season since at least 1900 https://t.co/A4kQGM802p — Sarah Langs （@SlangsOnSports） April 11, 2026

教士此役先發投手是前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler），今天他擺脫前役2.2局失4分陰霾，繳出6局4K無失分超好投，僅被敲出3支安打，雖然無關勝負，但好表現技壓同樣繳出優質先發的洛磯日本強投菅野智之，賽後防禦率降至4.97。

曾在日職勇奪MVP與澤村賞的菅野智之，本季從金鶯轉戰洛磯，此役先發6局被敲出4支安打包含2轟，失掉2分自責分，送出3次三振，賽後防禦率2.16，同樣無關勝負。

畢爾勒。（路透）

菅野智之。（路透）

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