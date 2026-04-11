自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》教士火球男KKK寫史上最狂偉業！前道奇少主技壓日本MVP名投

2026/04/11 12:30

米勒。（資料照，美聯社）米勒。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今天靠著西茲（Gavin Sheets）9局下再見3分砲，以5：2、連兩天用再見全壘打擊敗洛磯。教士火球男米勒（Mason Miller）9局上登板再度連飆3K三上三下，再創屬於自己的三振神話。

米勒今天9局上2：2平手時登板，用13球連飆3K，最快球速102.8英哩（約165.4公里），9局下教士夯出再見3分砲獲勝，米勒拿下本季首勝，目前防禦率還是完美的0.00。

根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，米勒本季至今面對24名打者，已經狂飆19次三振，其三振率高達79.2%，創下自1900年以來開季前7場登板最高紀錄。此外，米勒跨季連28.2局無失分，也成為教士隊史投手第3長紀錄。

教士此役先發投手是前道奇少主畢爾勒（Walker Buehler），今天他擺脫前役2.2局失4分陰霾，繳出6局4K無失分超好投，僅被敲出3支安打，雖然無關勝負，但好表現技壓同樣繳出優質先發的洛磯日本強投菅野智之，賽後防禦率降至4.97。

曾在日職勇奪MVP與澤村賞的菅野智之，本季從金鶯轉戰洛磯，此役先發6局被敲出4支安打包含2轟，失掉2分自責分，送出3次三振，賽後防禦率2.16，同樣無關勝負。

畢爾勒。（路透）畢爾勒。（路透）

菅野智之。（路透）菅野智之。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中