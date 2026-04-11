NBA》波傑姆斯基生涯新高30分、柯瑞11分 勇士不敵國王吞2連敗

柯瑞。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕勇士今踢館沙加緬度，雖然波傑姆斯基（Brandin Podziemski）攻下生涯新高30分，但難敵國王先發多點開花，以118：124吞下2連敗，一哥柯瑞（Stephen Curry）拿下11分。

國王今上半場團隊命中率53.5%，外線命中率也有52.6%，在卡特（Devin Carter）與克利福德（Nique Clifford）都拿12分帶領下，打完前兩節握有63：51領先，勇士前兩節三分球命中率僅39.1%，前役休兵的柯瑞6投1中只拿下3分，莫爾頓（De'Anthony Melton）攻下全隊最高17分。

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易籃後勇士重整旗鼓，單節團隊20投14中，打出38：19狂潮，該節場面數度混亂，小裴頓（Gary Payton II）先吞下一次惡意犯規，隨後又被吹T，柯瑞也在這節吞下技術犯規，國王則是卡特也在倒數10分35秒被判惡意犯規。

勇士在第四節開始前取得89：82反超，不過末節沒能延續防守強度，先被國王打出一波16：9扳平戰局，國王在普勞登（Daeqwon Plowden）與雷諾德（Maxime Raynaud）單節各有12分貢獻下，第四節又豪取42分，成功捍衛主場。

國王先發有4人得分超過雙位數，卡特攻下生涯新高29分，另有9籃板，雷諾德12投9中挹注23分，普勞登與克利福德各有20分進帳。

勇士方面，波傑姆斯基15投9中拿下生涯新高30分，莫爾頓17分但下半場一分未得，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）與柯瑞第二度合體同場出賽都以11分作收。

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