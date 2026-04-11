NBA》詹姆斯28分、12助攻締里程碑 湖人痛宰太陽收2連勝

詹姆斯。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰太陽，在41歲詹姆斯（LeBron James）28分領軍之下，以101：73輕取太陽，收下2連勝，確定季後賽首輪擁有主場優勢。

湖人昨在詹姆斯準大三元帶領下大勝沒有柯瑞（Stephen Curry）坐鎮的勇士，成功終止3連敗，今背靠背出賽詹皇延續手感，首節4投4中獨攬14分，還大秀雙手暴扣美技，前兩節就拿下22分，幫助紫金大軍帶著57：48領先進入下半場。

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易籃後，太陽準星欠佳，第四節更只有9分進帳，下半場只拿下25分，讓比賽早早失去懸念，在布克（Devin Booker）缺陣下，團隊今整體命中率僅33.8%，外線40投7中，布魯克斯（Dillon Brooks）12分已是全隊最高。

湖人拜火箭今天輸球所賜，確定至少能拿下西部第4種子，還有機會與金塊爭奪西部第3名，詹姆斯今16投10中攻下28分、12助攻、6籃板、4抄截，同時成為聯盟史上第4位生涯1萬2千助攻的球員，肯納德（Luke Kennard）進帳19分，八村壘13分作收，傷癒復出的「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）5投2中拿下6分，布朗尼（Bronny James）3分、2籃板。

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