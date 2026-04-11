MLB》解救砸鍋的道奇22億守護神！馬恩西三響+再見轟寫超罕見紀錄

馬恩西。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天靠著明星重砲馬恩西（Max Muncy）單場三響砲，包含9局下再見全壘打之下，以8：7擊敗遊騎兵，馬恩西也寫下許多罕見紀錄。

馬恩西4局打完已經上演單場雙響砲，同時生涯在道奇敲出212轟也超越蓋維（Steve Garvey）位居隊史第6。道奇9局下7：4領先推出推出3年6900萬美元（約新台幣21.9億）守護神狄亞茲（Edwin Diaz）關門，結果他單局挨一發2分砲、共被敲4安狂失3分砸鍋。9局下2出局後馬恩西再度挺身而出，用三響砲+再見轟解救眾生，還讓救援失敗的狄亞茲爽撿本季首勝。

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根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，馬恩西成為自2022年6月19日的蘇文斯基（Jack Suwinski）以來，首位單場三響砲包含再見全壘打的打者，而他也是道奇隊史第2位達成此壯舉的球員，第一位是1959年4月21日的德梅特（Don Demeter）。

此外，這也是馬恩西生涯第2場單場三響砲的比賽，也追平道奇隊史包含季後賽在內最多三響砲場次紀錄，其他紀錄保持人還有大谷翔平、席格（Corey Seager）、岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）、格林（Shawn Green）與施耐德（Duke Snider）。

Max Muncy now has two games with 3 home runs



That’s tied for the most 3+ HR games in Dodgers history including playoffs, with:



Shohei Ohtani

Corey Seager

Adrian Gonzalez

Shawn Green

Duke Snider https://t.co/FPdKVqmg1u — Sarah Langs （@SlangsOnSports） April 11, 2026

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