MLB》大谷搖頭娃娃日三響+再見轟！馬恩西笑：我差10K而已對吧？

馬恩西。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天靠著明星重砲馬恩西（Max Muncy）單場三響砲，包含9局下再見全壘打擊敗遊騎兵，值得一提的是，今天還是二刀流巨星大谷翔平的國聯冠軍賽G4「三響10K」搖頭娃娃日，馬恩西賽後也笑說：「我現在只差10次三振對吧？」

馬恩西4局打完已經上演單場雙響砲，同時生涯在道奇敲出212轟也超越蓋維（Steve Garvey）位居隊史第6。道奇9局下7：4領先推出推出守護神狄亞茲（Edwin Diaz）關門，結果他單局挨一發2分砲、共被敲4安狂失3分砸鍋。9局下2出局後馬恩西再度挺身而出，用三響砲+再見轟解救眾生，還讓救援失敗的狄亞茲爽撿本季首勝。

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這是馬恩西生涯第2場單場三響砲的比賽，同時一口氣將本季全壘打數推進至4轟，此役他5打數狂敲4安打，貢獻3分打點。而今天道奇舉辦本季首次大谷翔平搖頭娃娃日，此搖頭娃娃還是以他去年在國聯冠軍賽單場三響外加10K的二刀流封神之戰設計，也因此馬恩西賽後在場邊受訪時也開玩笑道：「我還差10次三振而已對吧？」

馬恩西表示，這是一場很棒的比賽，而他自己在上一場比賽，也就是在多倫多面對藍鳥時，就已經找回不錯的手感，「當時有很多好的揮擊，我也做了一些調整，最重要的是持續專注在這個過程上。你不能只一直追求結果，但今晚確實有很不錯的收穫。」

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