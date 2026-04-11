MLB》大谷翔平寫日本史上最狂紀錄！道奇主帥：甚至還沒進入狀態...

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天主場面對遊騎兵，日本巨星大谷翔平在自己的搖頭娃娃日，達成連續44場上壘，締造日本球員史上最長紀錄，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）給予肯定，指出大谷甚至是在還沒完全進入狀態時達成，很了不起。

大谷翔平前兩打席分別遭三振與滾地球出局，5局下第3打席面對遊騎兵「搖滾熊」洛克（Kumar Rocker），敲出右外野滾地安打，正式超越鈴木一朗，締造連續44場上壘的日本球員最長紀錄。後面兩打席大谷敲出內野飛球出局與獲得敬遠，此役4打數1安打，賽後打擊率0.265、攻擊指數0.875。

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道奇總教練羅伯斯賽後肯定大谷創紀錄，「這真的很了不起，他不只選到保送，也能敲出安打，而且是在還沒有完全進入最佳狀態的情況下做到這些。對球隊來說，在他還沒完全爆發時還是能贏球，是件好事。」羅伯斯也強調：「我相信他今天其實很想開轟，畢竟他在這種日子通常都會有好表現。不過最後一個打席對手選擇閃躲不與他對決，這對對方來說也是很理所當然的選擇。」

關於大谷願意接受被保送的態度，羅伯斯說：「我覺得他有在不斷提醒自己這件事，打者本能是想揮棒，但當對手不願意正面對決時，就應該接受保送。他能做到這點，代表他的成熟與智慧。」羅伯斯也重申，願意接受保送並上壘非常重要，因為後面還有隊友能串聯攻勢，保送同樣可以成為球隊的一大武器。

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