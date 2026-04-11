韓職》壓制MVP金倒永！台灣強投王彥程6局飆5K好投 有望開季3連勝

王彥程。（資料照，取自韓華鷹官方X）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓職韓華鷹的25歲台灣左投王彥程，今天面對起亞虎迎來本季第3場先發，繳出6局僅失1分的優質好投，還3度壓制MVP強打金倒永，有望奪下開季3連勝。

王彥程開賽被澳洲亞外的戴爾（Jared Dale）敲安，但接著連飆2K後，再讓2024年韓職MVP金倒永敲出二壘滾地出局。2局上王彥程又是被敲安開局，不過再度馬上回穩，投出三振後製造三壘滾地球形成雙殺。3局上王彥程首次上演3上3下，4局上被敲安後連抓3名打者，包含讓金倒永敲出投手飛球出局，連續4個半局沒有失分。

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5局上王彥程此役首度被攻佔得點圈，1出局後被韓埈洙敲出二壘安打，儘管先投出三振，但接著仍被敲出適時安打失1分，所幸王彥程再讓戴爾敲出二壘滾地出局，及時止血。6局上王彥程1出局後被敲安，但用145公里速球讓金倒永擊出游擊滾地雙殺，再一次變相3上3下，完美結束今天投球任務。

此役王彥程先發6局用85球，最快球速149公里，被敲出6支安打僅1支長打，失掉1分自責分，飆出5次三振，沒有任何保送，防禦率降至1.83。韓華打線此役靠著文賢彬陽春砲先馳得點下，5局打完就攻下4分，也讓王彥程退場時為勝投候選人，有望拿下開季3連勝。

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