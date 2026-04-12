中信兄弟力拚中止6連敗、4月首勝 今日賽事預告與轉播

魏碩成。（資料照，記者陳志曲攝）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今天有4場轉播，道奇與遊騎兵的3連戰第2場，道奇推出右投斯漢（Emmet Sheehan），對決遊騎兵右投萊特（Jack Leiter）；洋基客場面對光芒，條紋軍派出王牌左投佛里德（Max Fried），面對光芒右投右投馬丁尼茲（Nick Martinez）。另外還有教士與洛磯之戰，水手面對太空人。

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中職方面，中信兄弟近期苦吞6連敗，開季只打出1勝8敗的表現。中信兄弟今天作客桃園球場面對樂天桃猿，兄弟派出左投魏碩成，這是他本季首次一軍登板，對決樂天洋投艾菩樂。

統一獅在亞太主球場迎戰味全龍，獅隊派出本土右投郭俊麟，對決味全洋投鋼龍；台鋼雄鷹在澄清湖球場迎戰富邦悍將，台鋼推出黃子鵬，碰上富邦洋投威戈神。

PLG富邦勇士傳奇名將林志傑引退賽最後一場，富邦勇士今天碰上洋基工程；TPBL方面，海神面對戰神，攻城獅迎戰夢想家。

TPVL方面，台鋼天鷹碰上臺中連莊，桃園雲豹飛將面對臺北伊斯特。

另外還有羽球亞錦賽決賽、日本職籃B聯盟、英超等賽事，敬請鎖定轉播。

MLB

06：00 洋基 VS 光芒 轉播：愛爾達體育1台

08：30 洛磯 VS 教士 轉播：緯來體育

09：00 遊騎兵 VS 道奇 轉播：緯來體育、愛爾達體育2台

09：30 太空人 VS 水手 轉播：愛爾達體育1台

日本職業籃球B.League

13：00 滋賀湖泊 VS 千葉噴射機 轉播：愛爾達體育1台

亞洲羽球亞錦賽

14：00 決賽 轉播：愛爾達體育3台

中職

16：00 富邦悍將 VS 台鋼雄鷹 轉播：愛爾達體育1台、MOMO TV

16：00 味全龍 VS 統一獅 轉播：愛爾達體育2台、DAZN 1

17：00 中信兄弟 VS 樂天桃猿 轉播：DAZN 2

TPBL

14：30 戰神 VS 海神

17：00 夢想家 VS 攻城獅

轉播：緯來體育

PLG

17：00 洋基工程 VS 富邦勇士 轉播：YouTube

TPVL

15：00 臺中連莊 VS 台鋼天鷹

18：30 臺北伊斯特 VS 桃園雲豹飛將

轉播：緯來育樂、愛爾達體育4台

英超

20：50 桑德蘭 VS 托特納姆熱刺 第32輪

23：20 切爾西 VS 曼城 第32輪

轉播：愛爾達體育1台

中信兄弟吞6連敗。（記者陳志曲攝）

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