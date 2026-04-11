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韓職》王彥程6局優質好投 韓華鷹牛棚大放火讓他無緣開季3連勝

2026/04/11 16:13

王彥程。（取自韓華鷹官方社群媒體X）王彥程。（取自韓華鷹官方社群媒體X）

〔體育中心／綜合報導〕韓職韓華鷹台灣左投王彥程今天交出6局失1分的優質先發，但韓華鷹牛棚大放火，砸掉王彥程的勝投。韓華鷹最後以5比6敗給起亞虎，王彥程無緣開季3連勝。

王彥程開賽被敲安後，連賞2次三振，再讓2024年韓職年度MVP金倒永敲出二壘滾地出局。2局上王彥程也是先被安，接著送出三振，再製造雙殺守備，上演另類3上3下。王彥程第3局再讓對手3上3下。

第4局王彥程被敲安後連抓3名打者，包含讓金倒永敲投手飛球出局。不過，第5局1出局後，王彥程被擊出二壘安打，先用三振抓到第2個出局數，但王彥程被敲適時安打失掉1分，王彥程讓起亞虎洋砲戴爾（Jared Dale）敲出二壘滾地球出局，結束該半局。王彥程第6局1出局後被敲安，他讓金倒永擊出雙殺打，上演另類3上3下，完成投球工作。

韓華鷹牛棚第8局失守，身為本屆世界棒球經典賽南韓隊國手的鄭宇宙，他先被敲2安讓對手攻佔一、三壘，這時鄭宇宙發生暴投掉分，接著又投出保送後被換下場。接替投球的韓華投手朴相垣，先被敲適時安失掉1分，金倒永擊出高飛犧牲打追平，2出局後，朴相垣連續被敲3安再失掉2分，讓起亞虎單局灌進5分逆轉，王彥程的勝投資格也飛掉。

韓華鷹打線9局下追回1分，最後仍以5比6輸球。

總計王彥程先發6局用85球，被敲6安失掉1分，賞5次三振，沒有投出保送，最快丟到148公里，賽後防禦率為2.04。王彥程連兩場交出優質先發好投，可惜無緣開季3連勝。

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