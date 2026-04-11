中職》牛棚位置實在太特殊 各隊教練呼籲增設「亞太條款」

亞太棒球場投手牛棚位置設在外野。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕中職新球季新制度上路，投球計時規定進一步縮減，原先換投須在主審宣告後120秒內完成熱身，新制改成90秒，無論戶外、室內牛棚都以投手跨越界外線進入場內開始計時。

值得一提的是，台南亞太成棒主球場的牛棚練投區設在外野，後援投手出場時會直接進入場內，若屆時就開始計時，練投時間相對有限，恐將成為不利因素。

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對此，味全龍牛棚投手教練郭勝安指出，昨天龍獅戰第7局林子昱從牛棚踏進外野開始倒數90秒計時，但第8局陳冠偉、第9局林凱威走出牛棚，直到跑進內野區域才開始讀秒，時間計算不一，這是一個問題。

另一個問題是，郭勝安指出，畢竟亞太球場牛棚設在外野，距離投手丘很遠，和其他球場不太一樣，換上去的後援投手必須跑上投手丘，時間很倉促，練投空間也有限，例如昨天林子昱只練投2球，比賽就要開始了，陳冠偉、林凱威都能練投5、6球。

不少教練倡議設立「亞太條款」，郭勝安建議，在亞太球場換投可以放寬至120秒，或後援投手跑進場，接近內野區域接受裁判檢查手與手套有無塗抹外部物質，結束後才開始倒數90秒。

統一獅牛棚投手教練羅錦龍也說，這規則雖然對每隊而言都是公平的，投手必須想辦法適應，不過若能因應球場不同放寬秒數規則，貼近實際狀況會更完美，希望聯盟能為投手著想。

味全龍投手教練郭勝安。（資料照，記者李惠洲攝）

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