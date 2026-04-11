PLG》林志傑「前無古人」引退賽登場 許晉哲：跟他說要跑起來

林志傑小巨蛋引退賽登場。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG富邦勇士傳奇名將林志傑引退賽今在台北小巨蛋登場，勇士正值爭奪季後賽門票的關鍵時刻，總教練許晉哲表示，希望林志傑在這兩天的比賽呈現最好一面給現場球迷。

43歲「野獸」林志傑本季迎來最後一舞，目前出賽15場，平均上場時間18分鐘5秒，貢獻7.3分，在勇士陣中本土球員排在第2，僅次陳又瑋，許晉哲日前受訪曾指出，林志傑的上場時間會視今天臨場狀況而定。

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勇士今要面對龍頭桃園領航猿，力拚本季對戰首勝，許晉哲賽前受訪時表示，自己會扛起勝負，「希望讓志傑在這兩場比賽把表現呈現給觀眾，我剛剛也有跟他溝通今天的上場時間，他有表達想以球隊贏球為第一優先，但還是要考慮買票進場的球迷。」

許晉哲指出，林志傑從傷後復出都是每天花比隊友更多時間在訓練上，「每個球員花4個小時的話，他絕對是超過5個小時，我回來帶訓練後體能要求也比較高，我有跟他說畢竟是引退賽，他在這兩場比賽不能跑不動，我就跟他說：『你就是要跑起來』，觀眾也希望看他跑起來。」

富邦勇士斥資千萬為林志傑舉辦引退賽，許晉哲形容是「前無古人」的規模，透露洋基工程總教練李逸驊看到小巨蛋觀眾席披滿紀念T恤讚嘆不已，感嘆以前並未有這樣的退役氛圍，許晉哲指出，「志傑從SBL時期開始累積，在國家隊也有很好的成績，而且他是非常的自律的球員，也是球團會願意為他舉辦盛大引退儀式的原因。」

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