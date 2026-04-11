自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MiLB》「點完就努力跑！」 鄭宗哲還原「點」出完全打擊壯舉的關鍵一刻

2026/04/11 16:12

鄭宗哲。（資料照，記者陳志曲攝）鄭宗哲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲今天完成隊史首次完全打擊壯舉，他也透過所屬「展逸國際」經紀公司分享心情，表示很開心能夠達到這個成就，更透露8局下最後一打席上去時還在想「到底要打還是點」，最後成功「點」出內野安打，也達成這項難得成就。

鄭宗哲今對守護者3A之戰擔任先發第6棒游擊手，2局下首打席就敲出直擊中外野大牆的三壘安打，3局下選到保送，4局下敲出帶打點的二壘安打，6局下再轟出左外野陽春砲，8局下再突襲短打成功並跑出內野安打，順利達成隊史首見紀錄。

「今天很開心達到這個成就」，鄭宗哲表示第一個打席就打出三壘安打，但因為比賽才開始，當然不會去想那麼多，接著第二個打席保送、第三個打席二壘安打後，他還是沒想太多，只覺得今天表現是不錯的；直到第4個打席開轟後，鄭宗哲才出現可能有機會達成完全打擊的想法，「對那個投手其實很少打右外野全壘打，因為他球很快，想要拉打，結果剛好往反方向去，又剛好打一支全壘打，完了就開始想，今天可能是有機會完成完全打擊。」

到了8局下的關鍵打席，鄭宗哲透露，教練有說，如果對方守備守得比較後面，有機會可以點就點，「上去的時候，還在想到底要打還是點，第一個球過來的時候還沒有準備好，球就進來」，結果記1好球後因為守備往後，他就想說那就點好了，「投手下丘很快，我有點緊張，點完就努力跑，他們就幫我記了一支安打。」

「今天剛好是天氣最好的一天，最溫暖的一天，很多球迷來看，也滿多台灣球迷來看，就滿開心有達到這個成就」，鄭宗哲用紅襪3A隊史首次完全打擊，幫助球隊以8：5獲勝。同場較勁的守護者3A混血好手費爾柴德，則3打數未敲安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中