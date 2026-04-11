MiLB》「點完就努力跑！」 鄭宗哲還原「點」出完全打擊壯舉的關鍵一刻

鄭宗哲。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕效力紅襪3A的台灣好手鄭宗哲今天完成隊史首次完全打擊壯舉，他也透過所屬「展逸國際」經紀公司分享心情，表示很開心能夠達到這個成就，更透露8局下最後一打席上去時還在想「到底要打還是點」，最後成功「點」出內野安打，也達成這項難得成就。

鄭宗哲今對守護者3A之戰擔任先發第6棒游擊手，2局下首打席就敲出直擊中外野大牆的三壘安打，3局下選到保送，4局下敲出帶打點的二壘安打，6局下再轟出左外野陽春砲，8局下再突襲短打成功並跑出內野安打，順利達成隊史首見紀錄。

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「今天很開心達到這個成就」，鄭宗哲表示第一個打席就打出三壘安打，但因為比賽才開始，當然不會去想那麼多，接著第二個打席保送、第三個打席二壘安打後，他還是沒想太多，只覺得今天表現是不錯的；直到第4個打席開轟後，鄭宗哲才出現可能有機會達成完全打擊的想法，「對那個投手其實很少打右外野全壘打，因為他球很快，想要拉打，結果剛好往反方向去，又剛好打一支全壘打，完了就開始想，今天可能是有機會完成完全打擊。」

到了8局下的關鍵打席，鄭宗哲透露，教練有說，如果對方守備守得比較後面，有機會可以點就點，「上去的時候，還在想到底要打還是點，第一個球過來的時候還沒有準備好，球就進來」，結果記1好球後因為守備往後，他就想說那就點好了，「投手下丘很快，我有點緊張，點完就努力跑，他們就幫我記了一支安打。」

「今天剛好是天氣最好的一天，最溫暖的一天，很多球迷來看，也滿多台灣球迷來看，就滿開心有達到這個成就」，鄭宗哲用紅襪3A隊史首次完全打擊，幫助球隊以8：5獲勝。同場較勁的守護者3A混血好手費爾柴德，則3打數未敲安。

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