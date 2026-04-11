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日職》王牌伊藤大海失6分吞首敗 日本火腿開季對軟銀鷹4場全輸

2026/04/11 19:10

伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）伊藤大海。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿王牌投手伊藤大海今天在主場迎戰軟銀鷹，伊藤大海主投5.1局失6分，包含挨了兩發全壘打，火腿終場以3比6輸球。伊藤大海吞本季首敗，而火腿吞下對戰軟銀的4連敗。

伊藤大海前5局投球中，第4局被軟銀強打柳田悠岐敲出陽春砲掉分。第6局伊藤大海遇到亂流，1出局讓軟銀攻占滿壘，牧原大成敲出適時安打、柳町達擊出高飛犧牲打，軟銀MVP球星近藤健介轟出三分砲，幫助軟銀單局灌進5分。伊藤大海也因此被打退場。

軟銀強投上澤直之今天擔任先發投手，也是他首度回到老東家火腿主場艾斯康球場登板。上澤首局被火腿開路先鋒矢澤宏太敲陽春砲失掉1分，第2局至第6局都沒有掉分，第7局被火腿球星清宮幸太郎敲適時安打失1分，上澤直之仍吃完7局投球火腿打線在第9局追回1分，但軟銀仍收下開季對戰火腿4連勝。

伊藤大海先發5.2局用111球，被敲7安包含2轟，失掉6分，賞5次三振，丟3次保送、2次觸身球，吞本季首敗，賽後防禦率為5.71。

上澤直之主投7局用116球，被敲1安包含1轟，失掉2分，賞6次三振、丟2次保送，摘本季首勝，也是對老東家火腿的首勝，賽後防禦率為1.80。上澤直之成為日職史上第23位「對全日職12隊都拿到勝投」的選手。

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