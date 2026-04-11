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中職》威能帝二軍出賽、用42球投2局 總教練曾豪駒全程觀看

2026/04/11 16:56

樂天桃猿威能帝在二軍出賽。（記者陳志曲攝）樂天桃猿威能帝在二軍出賽。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿王牌投手威能帝今天在二軍出賽，用42球投2局，最快球速149公里，被打4支安打有2次保送，失4分有3分是責失，樂天總教練曾豪駒、投手教練川岸強、副領隊礒江厚綺都在場觀看，曾豪駒表示，只要威能帝的身體回饋沒有問題，下週就會回到一軍。

中職二軍今天只安排1場比賽，由樂天桃猿二軍在青埔運動公園棒球場迎戰台鋼雄鷹二軍，由於青埔球場緊鄰桃園棒球場，樂天就近安排威能帝於今天在二軍投復健賽，曾豪駒、川岸強交代完一軍賽前練習注意事項後，從樂天三壘側主隊休息區步行前往僅需3分鐘。

威能帝用42球有29個好球，曾豪駒指出，威能帝這場的好球率算是蠻高的，雖然帳面上的安打、失分比較多，感覺上只是在測試身體狀況，小問題是變化球比較偏高，這幾天再做修正即可，「他的直球速度維持得不錯，代表已經沒有什麼問題，下禮拜有可能回來。」

威能帝於3月28日在球季開幕戰先發，隔天右手出現緊繃，教練團基於保險起見，於3月31日讓他下二軍休息，4月14日在二軍15天期滿，最快4月15日在主場桃園回到一軍。

樂天桃猿威能帝在二軍出賽。（記者陳志曲攝）樂天桃猿威能帝在二軍出賽。（記者陳志曲攝）

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