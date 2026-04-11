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中職》如果當年味全龍沒選徐若熙 葉總有個「自信的假設」

2026/04/11 17:11

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕2019年味全龍重返中職首度參與選秀，當時統一獅在首輪1-4指名林安可，龍隊則在首輪1-6指名徐若熙，如今兩人同時旅日發展。

回顧2019年選秀，當時龍隊指名平鎮高中內野手劉基鴻當狀元郎，接下來中信兄弟、富邦悍將、統一獅、Lamigo桃猿依序挑岳政華、江國豪、林安可、蘇俊璋，首輪第6順位龍隊再選徐若熙。

龍隊總教練葉君璋當時操盤選秀，他表示，原本狀元郎有考慮徐若熙，不過龍隊剛成軍，所以選內野手優先，至少先把內野的洞補起來，加上劉基鴻從少棒、青少棒、青棒都當過隊長，資歷不錯，而且拿過不少大賽獎項，值得培養，因此選劉基鴻當狀元郎。

另一個原因，葉總說，當時評估江國豪、岳政華、林安可都有機會在首輪獲各球團指名，桃猿要打總冠軍戰必須強牛棚，第一輪應該會選蘇俊璋，「我覺得1-6有機會選到若熙，所以狀元就選基鴻。」

徐若熙高中右手肘曾動刀，葉總直言，當時大家都知道徐若熙有傷，球探曾說徐若熙能力沒問題，只是曾受過傷，人家會對他產生問號，搞不好龍隊有機會在1-6選到，結果確實如此。

假設當年選秀首輪徐若熙沒被龍隊選到，葉總面露微笑，「就沒有今天軟銀的徐若熙了。」

當年葉總與徐若熙初次見面的緣分很奇妙，葉總透露，「有一次陪友人去平鎮高中看李晨薰，當時李晨薰很紅，和徐若熙一起在牛棚練投，平鎮總教練吳柏宏在旁邊就跟我說徐若熙不錯，我一看，這投手真的不錯耶，球探也說徐若熙在美國投小馬聯盟比賽，球速丟到96英里（約154.5公里），建議我可以選。」

徐若熙旅日初期有不錯表現，葉總表示，自信是一個問題，近年台灣棒球水準慢慢受到肯定，無形中會提高台灣選手的自信心，以前會覺得跟日本相比好像矮人一截，現在年輕選手感覺自己不會比別人差，差別就在這裡。

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