PLG》Fubon Angels韓籍三本柱高喊「球給志傑」南珉貞：他是勇士的心臟

Fubon Angels韓籍三本柱李雅英（左起）、南珉貞、李晧禎。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕富邦勇士今為林志傑舉辦引退賽，「Fubon Angels」成員對林志傑退役表達不捨與祝福，韓籍三本柱南珉貞、李雅英與李晧禎更大秀中文高喊「球給志傑」。

南珉貞表示，林志傑對富邦勇士來說就是傳奇名將、心臟般的存在，極具實力與經驗，「很難想像富邦沒有林志傑會是什麼樣子。」她也透露，今早曾透過社群軟體私訊林志傑表達祝福，也收到林志傑以笑臉的表情符號回覆，「之前我也是放下韓國的工作來到台灣，很可以體會他的心情，希望他的生涯能劃下很完美的句點。」

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李雅英用中文受訪表示，今天是林志傑在小巨蛋的引退賽，是很特別的比賽，啦啦隊也準備很帥氣的開場舞，會努力為林志傑應援。李晧禎則說，今天比平常更緊張地準備表演，在準備的過程中也曾哽咽，會比平常更認真準備今天的應援。

檸檬提到，今天心情很矛盾，「很期待今天，但又滿不希望今天的到來，因為今天跟明天一結束，因為就再也看不到他打球了。」慈妹也坦言，今天所有球迷應該都是悲喜交加，「未來都看不到傑哥在場上揮灑汗水的樣子，會覺得很不捨。」

秀秀子則透露，「Fubon Angels」為了本週的引退賽特別準備精彩的開場舞蹈，「這次的開場舞是非常勇猛、有力的，就跟傑哥在場上會怒吼的那種感覺。」

Fubon Angels成員檸檬（左起）、慈妹、秀秀子。（記者盧養宣攝）

Fubon Angels韓籍三本柱李雅英（左起）、南珉貞、李晧禎不捨林志傑退休。（記者盧養宣攝）

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