中職》接殺判決引發熱議 成晉：我的Play可以討論，但不要講到我的家人

樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿外野手成晉昨天處理江坤宇擊出的飛球，第一時間雖被裁判認定接殺出局，卻有球迷拍到球先落地才進手套的畫面，不但在網路上引發熱議，許多不理性球迷甚至湧入他的社群帳號發表不堪留言，成晉今天表示，「我的Play可以討論，但不要講到我的家人。」

成晉指出，因為才剛開賽，當下就是做好本份，全力拚接那個飛球，出發點只是希望用守備幫助球隊，滑下去的時候，知道可能沒有接到，後續動作就是本能反應，「我是防守方，就算裁判判出局，我也不可能去跟裁判說，其實應該要判Safe。」

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成晉認為，那個Play發生在界外區，非常靠近看台，他滑接下去的瞬間立刻撞上護墊，後續就看裁判怎麼判，因為轉播沒有拍到畫面，中信兄弟沒有提出挑戰，如果拍到畫面，角度應該也看不太出來，「我覺得，這就是比賽的一部份，我的Play本來就可以討論，大家單純針對我就好。」

成晉表示，有很多不理性的球迷，留言都講得很難聽，但他已經習慣了，不會去在意他們講了什麼，今天又是新的開始，「還是有很多很好的球迷，我不會想那麼多，只希望大家不要人身攻擊，不要講到我的家人，這是我比較不能接受的。」

樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）

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