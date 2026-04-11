自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》接殺判決引發熱議 成晉：我的Play可以討論，但不要講到我的家人

2026/04/11 17:36

樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿外野手成晉昨天處理江坤宇擊出的飛球，第一時間雖被裁判認定接殺出局，卻有球迷拍到球先落地才進手套的畫面，不但在網路上引發熱議，許多不理性球迷甚至湧入他的社群帳號發表不堪留言，成晉今天表示，「我的Play可以討論，但不要講到我的家人。」

成晉指出，因為才剛開賽，當下就是做好本份，全力拚接那個飛球，出發點只是希望用守備幫助球隊，滑下去的時候，知道可能沒有接到，後續動作就是本能反應，「我是防守方，就算裁判判出局，我也不可能去跟裁判說，其實應該要判Safe。」

成晉認為，那個Play發生在界外區，非常靠近看台，他滑接下去的瞬間立刻撞上護墊，後續就看裁判怎麼判，因為轉播沒有拍到畫面，中信兄弟沒有提出挑戰，如果拍到畫面，角度應該也看不太出來，「我覺得，這就是比賽的一部份，我的Play本來就可以討論，大家單純針對我就好。」

成晉表示，有很多不理性的球迷，留言都講得很難聽，但他已經習慣了，不會去在意他們講了什麼，今天又是新的開始，「還是有很多很好的球迷，我不會想那麼多，只希望大家不要人身攻擊，不要講到我的家人，這是我比較不能接受的。」

樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）樂天桃猿成晉。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中