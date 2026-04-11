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體育 籃球 PLG

圖輯》球給志傑！野獸林志傑引退賽首戰 精彩畫面一次看

2026/04/11 23:45

林志傑賽後揮手向球迷致意。（記者塗建榮攝）林志傑賽後揮手向球迷致意。（記者塗建榮攝）

〔記者塗建榮／台北報導〕PLG富邦勇士傳奇名將、也為國家隊立下許多汗馬功勞的「野獸」林志傑，引退賽今明兩天在小巨蛋登場，球迷爆棚。今晚首戰他爆砍21分，是本季新高，開賽後先是2罰俱中，接著連飆3記三分球，包辦勇士前11分，秀出招牌「野獸」怒吼，最終率隊以114：95打敗龍頭桃園領航猿。

林志傑開賽連飆三分球，發出「野獸」怒吼。（記者塗建榮攝）林志傑開賽連飆三分球，發出「野獸」怒吼。（記者塗建榮攝）

林志傑開賽連飆三分球，發出「野獸」怒吼。（記者塗建榮攝）林志傑開賽連飆三分球，發出「野獸」怒吼。（記者塗建榮攝）

林志傑殺入籃下。（記者塗建榮攝）林志傑殺入籃下。（記者塗建榮攝）

阿提諾跨騎林志傑，一度上演大場面。（記者塗建榮攝）阿提諾跨騎林志傑，一度上演大場面。（記者塗建榮攝）

阿提諾跨騎林志傑，一度上演大場面。（記者塗建榮攝）阿提諾跨騎林志傑，一度上演大場面。（記者塗建榮攝）

林志傑與對方握手致意。（記者塗建榮攝）林志傑與對方握手致意。（記者塗建榮攝）

富邦勇士贏球，賽後團隊自拍。（記者塗建榮攝）富邦勇士贏球，賽後團隊自拍。（記者塗建榮攝）

林志傑引退賽有兩場，週日最後一舞。（記者塗建榮攝）林志傑引退賽有兩場，週日最後一舞。（記者塗建榮攝）

林志傑引退賽滿場觀眾支持。（記者塗建榮攝）林志傑引退賽滿場觀眾支持。（記者塗建榮攝）

林志傑引退賽滿場觀眾支持。（記者塗建榮攝）林志傑引退賽滿場觀眾支持。（記者塗建榮攝）

林志傑引退賽滿場觀眾支持。（記者塗建榮攝）林志傑引退賽滿場觀眾支持。（記者塗建榮攝）

鄭志龍。（記者塗建榮攝）鄭志龍。（記者塗建榮攝）

球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）

球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）

球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）

球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）

球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）

球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）

球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）球迷舉牌寫下對林志傑想說的話。（記者塗建榮攝）

球迷舉牌寫下跟林志傑說的話。（記者塗建榮攝）球迷舉牌寫下跟林志傑說的話。（記者塗建榮攝）

球迷舉牌寫下跟林志傑說的話。（記者塗建榮攝）球迷舉牌寫下跟林志傑說的話。（記者塗建榮攝）

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