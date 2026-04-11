中職》統一獅背號引退亞太球場第一人 劉芙豪有話不吐不快

劉芙豪。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕統一獅外野手劉芙豪在2016年締造千安百轟百盜里程碑，成為隊史第1位達成此紀錄的球員，2018年球季結束引退，今天統一獅為他舉辦背號「56」背號引退儀式，成為台南亞太成棒主球場落成後，隊史首位背號引退的球員。

今天賽前統一獅為劉芙豪舉行簡單而隆重的背號引退儀式，隨後他站在選手時期熟悉的右外野防區，接著由高志綱蹲捕，劉芙豪大展「雷射肩」從右外野長傳回本壘，完成別開生面的開球儀式，有趣的是，由於劉芙豪臂力太強，這球直接越過高志綱頭頂，球落地後一個彈跳直擊坐在本壘後方觀禮的貴賓。

請繼續往下閱讀...

劉芙豪引退後擔任球評，同時經營個人運動品牌，他表示，統一獅是中職37年來唯一沒有易主的球隊，回想這37年的累積，差不多是3代的時間，台灣棒球歷史發展超過百年，希望建立球隊文化與歷史，而統一獅是最有資格做這件事的球團，統一企業文化很有人情味，非常照顧選手，應該可以建立文化歷史。

劉芙豪指出，這幾年台灣在國際賽成績愈來愈好，應援文化更是紅遍全球，如果可以跟國外朋友分享支持的球隊歷史悠久，又有很多名將，這是很好的事，統一獅也可以建立屬於獅隊的名人堂，希望有聯盟與球團公認的名人堂，同時也期盼大家更重視選手一輩子打拚出來的故事與奮鬥精神，身為統一獅選手，希望能建立球隊文化與歷史，能夠引以為傲，不只是球員，還有全體工作人員。

劉芙豪背號「56」號引退後，他說，如何評斷背號引退標準，這是大家會討論的話題，每個世代都不一樣，例如大前輩曾智偵打職棒已30歲，他是25歲進職棒，現在18歲就能入行，比賽從以前單季100場到後來120場，未來可能會再增加場次，條件大不同，要專業地評比，除了成績之外，還有特別貢獻。

劉芙豪。（記者李惠洲攝）

劉芙豪。（記者李惠洲攝）

統一獅領隊蘇泰安與劉芙豪一同掀開「背號56銅牌揭幕」。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法