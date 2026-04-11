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澎湖國際鐵人三項賽熱身 180名小鐵人挑戰極限

2026/04/11 19:28

澎湖國際鐵人三項賽，熱身賽在嵵裡沙灘率先登場。（記者劉禹慶攝）澎湖國際鐵人三項賽，熱身賽在嵵裡沙灘率先登場。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「2026IRONMAN Penghu 澎湖國際鐵人三項賽」全程226公里，即將於明（12）日正式登場，今（11）日由「小鐵人賽」熱身，180名小選手齊聚澎湖嵵裡沙灘挑戰自我極限。

今天竹的小鐵人賽180名小選手挑戰0.2公里海泳及1.6公里路跑，完賽獎牌與餐點結合吉祥物「鐵寶 Bobi Bear」，軟化了競賽的緊張感，讓孩子們在運動中建立自信與回憶。不少小朋友即使面對海浪與體力消耗，仍咬牙完成賽程，展現驚人毅力。

主辦單位說，小鐵人賽以推廣鐵人三項運動為宗旨，透過安全規劃與趣味氛圍，讓孩子從小接觸多項運動，培養規律運動習慣與自我挑戰精神。小鐵人賽象徵鐵人精神向下扎根，期盼透過活動培養新生代運動人口，並鼓勵孩子親近海洋、認識澎湖之美。今年也安排完善交通接駁服務，從澎澄飯店及福朋喜來登酒店出發至嵵裡國小，便利選手與家長往返賽場。

重頭戲「澎湖國際鐵人三項賽」明天登場，來自近50國千名選手挑戰3.8公里海泳、180公里自行車及42.2公里馬拉松，全程226公里，須在17小時內完賽。從小鐵人到超級鐵人，澎湖以熱情與海洋魅力迎接各國好手，也讓這場國際級賽事更加完整精彩。

小鐵人賽培育未來菁英選手，也是孩子們個人極限挑戰。（記者劉禹慶攝）小鐵人賽培育未來菁英選手，也是孩子們個人極限挑戰。（記者劉禹慶攝）

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