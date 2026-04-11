中職》富邦遭打爆慘敗！野手差點登板 寫本季聯盟首見慘紀錄

富邦悍將。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台鋼雄鷹江承諺今天先發7局無失分，3局下曾子祐暌違603天開轟，4局下魔鷹連續8場貢獻打點引爆單局7分大局，終場以12：0打爆富邦悍將，這是本季聯盟第一次有球隊單場失分超過雙位數，讓富邦一度讓野手劉俊豪在牛棚熱身。

曾子祐在2024年菜鳥球季輸出4轟，去年卻0轟收尾，中間有多達665打席未開轟，今在3局下0好2壞逮中李東洺的高球，夯出左外野方向全壘打，讓他開心舉起右手，率隊先馳得點。

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4局下，台鋼打爆李東洺和張瑞麟，單局狂選4次四壞，敲出4安單局狂灌7分，包含魔鷹的2分打點二壘安打，他連續8場比賽貢獻打點，逼近張泰山、布雷、林益全和郭嚴文連續10場的聯盟紀錄。

李東洺僅投3局被敲7支安打，失掉5分慘遭KO。台鋼先發投手江承諺則是完全鎖死富邦打線，繳出7局無失分，僅被敲5支安打，無四死球，勇奪本季首勝，而賴智垣也迎接轉戰台鋼首度登板，中繼1局無失分。

8局下，台鋼攻勢再起，曾子祐、湯家豪和魔鷹連敲3安再攻下1分，當林栚呈又投四壞，富邦讓野手劉俊豪在牛棚熱身，最終林栚呈讓台鋼單局攻2分，靠自己完成半局。

富邦悍將開季前7戰打出5勝的高潮，團隊防禦率僅2.71，今日之前單場最多失分數僅5分，今在澄清湖卻被台鋼打爆，成為本季第一支失分雙位數的隊伍。

曾子祐。（台鋼雄鷹提供）

江承諺。（台鋼雄鷹提供）

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