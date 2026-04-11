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PLG》林志傑引退賽首戰轟本季新高21分！勇士打敗領航猿收對戰首勝

2026/04/11 19:57

林志傑。（記者塗建榮攝）林志傑。（記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG富邦勇士傳奇名將林志傑引退賽今在小巨蛋登場，他開賽就展現火燙手感，包辦球隊前11分，終場拿下本季新高21分，率隊以114：95打敗龍頭桃園領航猿，收下本季對戰首勝。

林志傑今先以2罰俱中得分開張，接著連飆3記三分球，包辦勇士此役前11分，他也展現激情，秀出招牌「野獸」怒吼，讓滿場1萬3500名球迷嗨翻。

林志傑上半場出賽14分鐘26秒，10投5中，包括三分球7投4中，攻下18分、3籃板，古德溫也展現拚勁，拿下20分，還送出3記火鍋，霍力飛初登場拿下5分，幫助勇士帶著64：42領先進入下半場。

易籃後，勇士持續維持領先，帶著90：65領先進入第四節，但第三節尾聲還出現插曲，林志傑在倒數1分21秒在籃下卡位時被李家慷撞到而「坐飛機」，阿提諾隨後又不慎跨在林志傑身上，也讓林志傑相當憤怒，最後阿提諾因橫跨吞下技術犯規，勇士總教練許晉哲則因咆哮也吞下技術犯規。

領航猿末節持續追分，不過古德溫手感仍然相當火燙，單節拿下12分，林志傑在第四節最後1分48秒，被蔡文誠替換下場，今天出賽24分鐘56秒，11投5中，包括4記三分球拿下本土最高21分。

古德溫今上場43分鐘拿下全場最高38分，莫巴耶挹注16分，勇士本季對戰領航猿7連敗後終於收下對戰首勝。

領航猿終止5連勝，吞下本季第2敗，團隊5人得分超過雙位數，伯朗18分、5籃板，葛拉漢15分，盧峻翔9投3中僅拿下8分。

林志傑。（記者塗建榮攝）林志傑。（記者塗建榮攝）

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