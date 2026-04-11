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PLG》引退賽遭「胯下之辱」爆氣 林志傑：比賽的一部分

2026/04/11 20:13

阿提諾跨騎林志傑雙方一度衝突。（記者塗建榮攝）阿提諾跨騎林志傑雙方一度衝突。（記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕PLG富邦勇士傳奇名將林志傑引退賽今在小巨蛋登場，他拿下本季新高21分，率隊以114：95打敗龍頭桃園領航猿，收下本季對戰首勝，第三節尾聲還一度出現「大場面」，林志傑斯賽後淡然表示，這就是比賽的一部分。

勇士今上半場靠古德溫攻下20分、林志傑拿下18分，打完前兩節以64：42遙遙領先，第三節尾聲卻出現插曲，倒數1分21秒林志傑在籃下卡位時被李家慷撞到而「坐飛機」，阿提諾隨後又不慎跨在林志傑身上，也讓林志傑相當憤怒，最後阿提諾因橫跨動作吞下技術犯規，勇士總教練許晉哲則因咆哮也吞下技術犯規。

林志傑賽後被問及這次的插曲表示，「比賽就是這樣，要為自己的球隊爭取，這就是比賽的一部分。」他也坦言，倒地時曾一度擔心，「但還好這次沒有用手去撐，現在就是臀部有點不舒服。」

43歲的林志傑今開賽包辦球隊前11分，首節就拿下16分，不過最後只以21分作收，對於沒能延續得分爆發力，他苦笑，「這個年紀不就是這樣嗎？體能是最好的狀況就是去做進攻，體能比較差的時候就做能幫助球隊的事情。」

阿提諾跨騎林志傑雙方一度衝突。（記者塗建榮攝）阿提諾跨騎林志傑雙方一度衝突。（記者塗建榮攝）

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