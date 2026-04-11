中職》樂天桃猿土投接力技壓勝騎士 曾豪駒：寶貴經驗

樂天桃猿總教練曾豪駒。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天靠陳晨威再見二壘安打以2：1險勝，曾家輝、林子崴、陳柏豪、朱承洋4位本土投手接力投完9局只失1分，表現與勝騎士8局失1分的優質先發分庭抗禮，總教練曾豪駒表示，這場對本土投手來說，是相當寶貴的經驗。

勝騎士用93球投8局，被打4支安打失1分，是兩隊打完8局以1：1僵持的主因之一，曾豪駒認為，面對勝騎士這樣的頂級投手，要拿到很多分數並不容易，必須把握每次得分機會，樂天用土投聯手拿下勝利，是很寶貴的經驗，「不管是家輝、子崴，還是柏豪的危機處理，以及小朱的關門，大家都做到了，只要每個人把角色做好，球隊就會更穩定。」

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曾家輝用78球投5局，被打4支安打失1分，帳面上連續2場投5局失1分，曾豪駒表示，曾家輝這場的首球好球率沒有那麼高，讓他投起來比較辛苦，當狀況沒有上一場那麼好的時候，如何掌握投球節奏把局數吃完，這也是學習的一部分。

樂天9局下1出局後成晉獲得保送，陳晨威抓李振昌第2球擊出二壘安打，成晉連衝3個壘包跑回致勝分，曾豪駒指出，在平手的狀況下，誰犯的錯少、誰先出現守備失誤，就可能讓對手帶走勝利，最後能把勝利留下來，是全隊共同努力的結果。

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