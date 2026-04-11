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中職》味全龍盜壘成功率超高 葉總告訴你為什麼

2026/04/11 20:46

味全龍盜壘成功。（記者李惠洲攝）味全龍盜壘成功。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕味全龍今天全場敲出15支安打，包含劉基鴻在5局上轟兩分砲助威，團隊發動5次盜壘、4次成功，最終就以8：0擊敗統一獅，目前龍隊戰績6勝3敗躍居全聯盟第一。

1局上郭天信敲安再盜上二壘，追平陳瑞振在1998至99年締造跨季連21次盜壘成功的聯盟紀錄，本季他以6盜暫居聯盟榜首，劉俊緯、曾聖安、張政禹，僅1局上一、二壘跑者劉俊緯、朱育賢發動雙盜壘，獅隊捕手陳重羽選擇抓衝向二壘的朱育賢，最終成功抓到跑者，也是本季龍隊首度盜壘失敗。

對於這個PLAY，今天賽後龍隊總教練葉君璋解釋，這是劉俊緯自己發動盜壘的，朱育賢跟著跑，「以前這樣的狀況我抓到過陳金鋒1次，同樣一、二壘跑者發動雙盜壘，我傳二壘抓到金鋒，中斷他的連續盜壘成功紀錄，這會看誰的腳程比較慢，然後再選擇抓哪裡。」

今年中職新球季新制度上路，最大變革是比照大聯盟採「加大壘包」，壘包由邊長15英吋（38.1公分）的正方型增大至18英吋（45.7公分），外界認為跑者盜壘更好跑了。

本季龍隊發動16次盜壘，只失敗1次，成功率高達93.8%，葉總認為，目前多數球隊對壘上跑者都看守得滿好的，沒有想像中好跑，這場發動5次盜壘是因為選手有上壘，壘上跑者速度快才有盜壘機會，同時投手動作大也有影響，例如今天獅隊先發洋投獅帝芬投球動作比較大，所以會多跑。

味全龍贏球。（記者李惠洲攝）味全龍贏球。（記者李惠洲攝）

味全龍總教練葉君璋。（記者李惠洲攝）味全龍總教練葉君璋。（記者李惠洲攝）

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