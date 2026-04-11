清晨盃羽球》父女、夫妻、祖孫一起比賽 培養深厚感情

爸爸羅勝澤帶著女兒羅予菲參加清晨盃。（全民羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕邁入第54屆的世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽，賽事最難得的地方就是有父女、夫妻、祖孫都藉由羽球培養深厚的感情。

第二度參加清晨盃的父女檔的爸爸羅勝澤，過去曾經是酷愛衝浪的室內設計師，在朋友相邀之下才開始打羽球，這也讓他一試成主顧，不僅愛打球而已，他還找專業教練進行訓練，希望能讓自己的球技進步。正因為爸爸愛打球，念小學的女兒羅予菲也開始跟著爸爸打球，如今兩人還一同來參加清晨盃。

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羅勝澤透露，就讀民生國小三年級的女兒相當喜歡打球，訓練態度很好，有不少台北名校想要找她，不過還是讓女兒想以興趣為主。羅予菲則表示，能跟爸爸一起參加比賽很開心。其實，羅勝澤、羅予菲去年也有在其他羽球賽事聯手拿下冠軍，羅勝澤笑說，那是運氣好啦，能跟女兒一起打球運動才是無價！

不只父女檔參加清晨盃培養感情，去年才結婚的郝宗曄、林于珊更是藉由羽球認識彼此。郝宗曄過去就曾打過羽球，約10年前重拾球拍開始在外面參加臨打團，而林于珊國中曾是校隊選手，不過是在2022年開始在外找臨打團。

原本人住永和的林于珊就是在因緣際會下找到板橋的臨打團，也在這裡認識郝宗曄，兩人在2023年曾參加混雙賽事，如今更是首度用新婚夫妻的身份參賽。夫妻倆都認為，夫妻能有相同的興趣很好，且正因為打羽球的關係，共同朋友也很多，他們還搞笑表示，當夫妻後就不能因為打球吵架，因為這樣還要一起回家很尷尬。

年輕時曾被同事戲稱「館長」的71歲洪智賢，最早被朋友邀來打球，這一打就讓他打到現在，球齡已經逾40年。他笑說，「一直打球會全身是傷，但如果不打球則是會心痛！」會被大家戲稱為「館長」，主要是洪智賢之前工作就常常待在公司的球館，而愛羽球成癡的他，不僅讓兒子也愛打球，就連現在8歲的孫子洪允謙也熱愛羽球。

洪允謙更自豪表示，「我現在一天練8小時的球都不會累！」此話一出，連爺爺洪智賢都只能點頭表示是真的，洪允謙這次不僅要跟爺爺一起比賽，也有跟奶奶合體參賽，也成為另類的小小鐵人。



夫妻檔郝宗曄、林于珊。（全民羽協提供）

爺爺洪智賢跟孫子洪允謙。（全民羽協提供）

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