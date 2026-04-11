中職》陳晨威再見二壘安打 開季已拿3次單場MVP！

樂天桃猿陳晨威敲出再見安打，隊友開心慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天靠陳晨威擊出再見二壘安打，以2：1氣走中信兄弟拿下4連勝，並讓中信以1勝8敗改寫隊史開季最差戰績；連同1局下擊出高飛犧牲打助樂天先馳得點，這場樂天的得分都由陳晨威打下，在樂天開季的5勝中，他已經3次獲選單場MVP。

兩隊打完8局仍是1：1平手，9局下樂天最後進攻，1出局後成晉選到保送，陳晨威抓李振昌第2球擊出深遠飛球形成長打，成晉狂奔3個壘包衝回本壘攻下再見分，陳晨威生涯第100支二壘安打也是生涯第3支再見安打。

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陳晨威指出，9局下一壘有人，只想推進跑者到得點圈，為中心棒次製造得分機會，雖然沒如預期打向右半邊，落在左中外野之間的結果仍是好的，「因為一壘的成晉有腳程，打出去看到球往後滾，就知道他可以跑得回來。」

陳晨威表示，開季狀況確實維持得不錯，在攻擊上沒給自己太大壓力，愈是狀況好愈要放慢，找到攻擊的節奏去做攻擊，擔任中心棒次後明顯感覺，投手的投球與他過去打第1棒完全不一樣，配球策略會有很大的不同，他就是慢慢去適應。

樂天桃猿陳晨威敲出再見安打，獲選單場MVP，隊友潑水慶祝。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿陳晨威敲出再見安打，隊友開心慶祝。（記者陳志曲攝）

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