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全中運韻律體操》瑞莎率愛徒李昕霏勇奪國女個人全能金牌

2026/04/11 21:07

李昕霏（左起）在教練瑞莎帶領下贏得國女個人全能金牌。（大會提供）李昕霏（左起）在教練瑞莎帶領下贏得國女個人全能金牌。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕嘉義全國中等學校運動會提前舉行的韻律體操，歷經4天激戰已在雲林縣立體育館落幕，台中市東山高中包辦全部賽事5面金牌中的4金，成為最大贏家；至於瑞莎率領歐洲學校愛徒李昕霏於國女個人全能封后，也為台北市搶得全中運韻律體操首金。

東山高中與其國中部，分別在國女組團隊全能、國女組成隊、高女組個人全能及高女組成隊四項獲得金牌，尤其最後一項國女組團隊全能在驚濤駭浪下站上頒獎台，全隊落下歡喜淚水。教練紀雅玲表示，同學們真的很棒，能夠堅持到底才能贏得勝利，「彩帶比賽進行時一個失誤造成亂流，還好及時調整心態穩定住場面，賽後我告訴她們不論結果如何都沒關係，若是這次沒挑戰成功，我們就回家再練，不需要因一次挫折而喪失信心。」

台北市也大有斬獲，李昕霏流暢優美完成環、球、棒、帶四項動作，國女組個人全能順利突圍，為台北市贏得自105年韻律體操成為全中運必辦賽事後的首面金牌。年僅12歲的李昕霏，正是本屆韻律體操年齡最小的新秀，首次參與全中運在瑞莎帶領下穩健發揮，尤其面對高年級的姊姊們毫不畏懼，最終挾著初生之犢不畏虎的氣勢，順利締造佳績。

瑞莎表示贏得金牌當然開心，但師徒目標遠不止於此，計畫明年起參選國手，希望代表台灣角逐國際比賽，並且帶回好成績。在IG上用「霏同凡響」介紹自己的台法混血小美女，早已在許多國際賽贏得不少金牌，瑞莎笑著說：「昕霏國際上知名度可能遠勝在台灣，不過沒關係，將來大家應該會常常看到她。」

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