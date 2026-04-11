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網球》辛納首闖蒙地卡羅冠軍戰 再度跟上三巨頭腳步

2026/04/11 22:04

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕辛納（Jannik Sinner）延續絕佳狀態，6：1、6：4再挫德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev），義大利第2種子首闖蒙地卡羅男網賽冠軍戰，也再度跟上「三巨頭」腳步，榮膺開季連3項大師賽都晉決戰的史上第4人。

辛納從去年11月巴黎，到今年3月「陽光雙賽」印地安泉、邁阿密，已經接連橫掃3項硬地大師賽冠軍，如今蒙地卡羅紅土又連闖4關，不但延續ATP千分等級舞台21連勝的發燙手感，也讓24歲前球王成為自1990年大師賽舉辦以來，第4位單一賽季接連打進前3項大師賽決戰的男子好手，不讓2006年瑞士天王費德爾（Roger Federer）、2011年西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、2015年塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）等傳奇巨星專美於前，更是近11年來第一人。

辛納此役底線打法掌控節奏，4度破發徹底壓制茲維列夫，僅花82分鐘完成對戰8連勝，也把交手紀錄改寫為9勝4負，「我非常高興。我們來這裡就是為了給自己一些關於紅土場地的回饋，現在能打進決賽對我意義重大，讓我們看看會發生什麼。」至於辛納壓軸對手，將是西班牙年輕球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）單挑摩納哥地主希望瓦舍羅（Valentin Vacherot）的勝方。

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