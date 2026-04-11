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自由車》環花東系列賽 義大利「單腿騎士」熱血完成挑戰

2026/04/11 23:03

義大利「單腿騎士」普沙特里（中）熱血完成挑戰。（大會提供）義大利「單腿騎士」普沙特里（中）熱血完成挑戰。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「環花東國際自行車賽系列活動」邁入第26年，吸引來自20國家地區選手參賽，系列活動包含「環花東公路賽、環花東365挑戰、花蓮探索200&100公里」，累計總排名由Bryton李亞倫稱王、TSL許書瑋封后，義大利「單腿騎士」普沙特里（Andrea Pusateri）也熱血完成挑戰。

週六環花東公路賽從新天堂樂園出發，沿著風景優美的臺11線，行經牛山、豐濱、長虹橋、北回歸線、八仙洞、長濱、衝向成功抵達終點台東都歷遊客中心。戰況激烈，開賽經暖身放行後14公里，有10位選手率先突圍，過牛山後形成9人領先集團及百人主集團的局面，持續拉開40秒以上差距，進入終點都歷遊客中心最後200公尺爬坡路段，來自台中聯隊許仕儒搶先壓線獲勝，李亞倫第2、TEAM WAYPOINT林冠宇第3名。女子組部分，保持在主集團的許書瑋及Team MSG葉玳君分別為1、2名，追趕集團的Liv-GA黃金甲女子隊曾可妡第3。

「2026台灣自行車聯賽」以個人公路賽為基礎，加上團隊計時賽，成績總合為個人累計總排名。昨今兩場賽事總合男子組由李亞倫獲第1，成功抱走單站累計男子總冠軍，EPIC TRCA Team顧維均第2，許仕儒在排第3。累計總排名女子組則由許書瑋第1，葉玳君及曾可妡分別為2、3名。

來自義大利的帕拉林匹克運動會冠軍普沙特里，今日全程一路領騎在山海交錯的路線中穩定推進，最終以5小時15分成功完成 163公里長距離挑戰。「單腿騎士」以行動詮釋「限制不存在」的精神，還有對自行車騎乘的純粹熱愛，獲得車友們尊重與感動，也是大家心目中的冠軍。

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