網球》艾卡拉茲決戰辛納捍衛球王！蒙地卡羅4強挫地主黑馬

艾卡拉茲。（取自艾卡拉茲X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以2個6：4擊敗摩納哥地主希望瓦舍羅（Valentin Vacherot），西班牙頭號種子衛冕者挺進蒙地卡羅男網大師賽冠軍戰，將與義大利第2種子宿敵辛納（Jannik Sinner）展開今年首度交鋒，決定世界球王頭銜誰屬。

「我認為這裡是每個人的夢想之地。我正為第2個蒙地卡羅冠軍奮戰；Jannik則為他在此的首座金盃而努力。」22歲當今球王艾卡拉茲手感發燙，去年贏得這項ATP千分等級紅土大賽金盃，職業生涯對戰辛納也以10勝6負領先，只不過24歲前球王近況甚佳，大師賽已狂飆21連勝，使得新世代雙雄對決備受矚目，艾卡拉茲說：「這將是場非常特別的比賽，排名第1即將揭曉，讓決戰更加意義非凡，我非常興奮又期待。」

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艾卡拉茲延續自去年以來紅土連勝氣勢，面對史上首闖蒙地卡羅4強的東道主黑馬瓦舍羅，開賽第3局率先破發，3：1拉開差距，順勢先馳得盤；次盤雙方互破之後，關鍵第9局艾卡拉茲再度突破，從3：4連下3局，直落二再闖決賽，「我很高興能贏得面對Valentin的艱難戰役。他現在狀態極佳、信心十足，尤其在對方家鄉比賽，真的很難對付。」

艾卡拉茲成為自1990年大師賽舉辦以來，史上第3位23歲之前10度勇闖決戰的球星，不讓「三巨頭」中的同胞前輩納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）專美於前。

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