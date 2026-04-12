MLB》想和道奇簽約退休！41歲201轟明星重砲離開大聯盟找到新東家

透納。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕41歲老將透納（Justin Turner）休季被小熊買斷成為自由身，卻在市場乏人問津，如今決定離開大聯盟，找到新東家，根據洛杉磯當地電台《AM 570 LA Sports》主持人維森（David Vassegh）消息指出，透納將加盟墨西哥聯盟的提華納公牛隊（Tijuana Toros）。

透納生涯17年曾效力過金鶯、大都會、道奇、紅襪、藍鳥、水手與小熊等隊，共敲201轟，其中道奇是他表現最好的球隊，9年效力於此的時間內兩度入選明星賽，打擊率為0.296，攻擊指數0.965，2017年國聯冠軍賽曾與泰勒（Chris Taylor）一起獲選系列賽MVP，2020年隨隊拿下世界大賽冠軍。

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透納休季曾受訪表示，他的目標是至少2026年球季再打一年，並希望自己正式離開球場那天，能與道奇簽下一日合約退休，「我想這很明顯，我生涯最長的一段時間都在洛杉磯，我生涯的轉捩點，也就是穿上道奇球衣的那一刻。」

然而大聯盟球季開打至今已經超過兩個禮拜，透納始終沒有獲得球隊青睞，如今選擇轉戰墨聯延續生涯。在洛媒發布消息不久後，透納與提華納公牛隊球團也都相繼證實，透納在個人Instagram上宣布加盟，並用西語向墨聯球迷打招呼。

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¡ES OFICIAL!



Esta mañana, Justin Turner se convirtió en Toro de Tijuana



Un pelotero que lo deja todo en el terreno para una afición que lo entrega todo en las gradas



Bienvenido a tu casa#TorosDeCorazón #LlegasteACasa pic.twitter.com/y7uBFYgxSi — Toros De Tijuana （@TorosDeTijuana） April 11, 2026

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