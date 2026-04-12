MLB》千賀晃大2.1局失7分慘遭狂噓！前洋基牛棚大將1局丟4分大核爆

千賀晃大。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會日本強投千賀晃大今天在主場先發迎戰運動家，卻遭綠帽軍團狠狠教訓，最後只投2.1局狂失7分，創下旅美生涯最慘一役，還遭球迷狂噓，大都會也以6：11輸球，千賀吞下本季第2敗。

千賀晃大首局雖力保不失，但在隊友先馳得點後第2局，因連續安打與2次四壞保送擠回追平分，隨後又因雙殺不成遭運動家反超。儘管千賀試圖振作，但3局上又慘遭索德斯東（Tyler Soderstrom ）與柯提斯（Carlos Cortes）2轟後被KO，根據日媒《Sponichi Annex》新聞標題，千賀退場時還遭大都會球迷噓聲伺候。

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大都會在千賀退場後努力追分，靠著小畢歇特（Bo Bichette）、波蘭柯（Jorge Polanco）轉戰大都會首轟，以及阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）開轟之下，一度追到只剩1分落後。7局上大都會派出今天剛升上大聯盟的9屆明星後援金布瑞（Craig Kimbrel），他投1局飆2K無失分，然而8局上換上前洋基牛棚大將威佛（Luke Weaver），他卻1局狂失4分大核爆，也讓大都會與勝利說再見。

此役千賀晃大主投2.1局，被敲出多達8支安打包含2轟，失掉7分都是自責分，投球局數與失分都寫下旅美生涯最糟紀錄，投出3次三振與2次四壞保送，賽後防禦率7.07，吞下本季第2敗，首勝尚未開張。

威佛。（路透）

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