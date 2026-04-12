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MLB》今井達也恐傳傷情太空人陷危機！美媒分析鄧愷威頂替輪值可能

2026/04/12 08:23

今井達也。（資料照，路透）今井達也。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人日本強投今井達也昨天在水手主場先發0.1局失3分，今天傳出手臂疲勞，將返回休士頓進行檢查，也讓太空人先發倫值陷入空前危機，美媒也針對太空人剩餘投手戰力，分析可能頂替進入輪值的人選。

太空人本週才傷了王牌布朗（Hunter Brown）與主力先發哈維爾（Cristian Javier），今天再傳出今井達也手臂疲勞將進行評估，目前開季不到三週，太空人先發輪值裡唯一沒有傷病疑慮的，只有伯羅斯（Mike Burrows）以及麥卡勒（Lance McCullers Jr.）兩人。

目前太空人尚未公布明天的先發投手，《休士頓紀事報》分析，上次頂替布朗先發的柏頓（Cody Bolton）可能會續留輪值，而接下來太空人很可能不得不動用3A的投手深度，其中阿里格蒂（Spencer Arrighetti）預計很快會進入輪值，但他近日才在3A登板，要等到美國時間下週二才符合正常休息間隔；明天3A先發的亞歷山大（Jason Alexander）也可能被拉上來支援。其餘3A先發人選還包含戈登（Colton Gordon）與藍伯特（Peter Lambert），其中亞歷山大與戈登已在40人名單。

至於牛棚現有人選，《休士頓紀事報》分析，太空人本週已經大幅消耗長中繼與後援投手戰力，瑞恩（Ryan Weiss）昨天投64球、4天前丟62球；法蘭斯（J.P. France）昨投59球後今被DFA（指定讓渡），以騰出名單空間給另一隻新鮮手臂穆雷（Jayden Murray）。

此外，布魯博（AJ Blubaugh）3天前緊急登板單局就投39球、再3天前投44球；台灣強投鄧愷威則是在台灣時間8、9日連續登板合計投25球後就未曾出賽。《休士頓紀事報》直言，牛棚現在的使用狀況，短時間內恐怕很難有任何長中繼投手能去支援先發輪值，已用球數來看，最有可能的是前富邦悍將洋投瑞恩，但他昨天剛投64球，也還需要至少幾天的休息時間。

太空人原本計畫從昨天開始，在連續13場地獄賽程中採用6人輪值，然而在遭遇嚴重傷兵潮之下，這項計畫恐怕面臨考驗；再者，近期太空人先發常吃不滿5局，太空人也必須考量，這樣是否會讓已經很吃緊的牛棚更雪上加霜。

鄧愷威。（資料照，美聯社）鄧愷威。（資料照，美聯社）

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