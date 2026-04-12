MiLB》「龍仔」猛夯長打、雙安打擊率0.321！鄭宗哲完全打擊後熄火

龍、鄭宗哲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力小熊3A的台灣混血重砲「龍仔」強納森‧龍（Jonathon Long），今天面對皇家3A再度貢獻雙安，打擊率飆破3成；而效力紅襪3A的鄭宗哲，昨天上演隊史首次完全打擊後，今天4打數熄火。

「龍仔」昨天雙重賽首戰敲出擊球初速100英哩的二壘安打，將連續安打場次推進至6場；不過第2戰3打數0安打吞1K，終止連6戰敲安。今天持續交手皇家3A，「龍仔」擔任第2棒左外野手，也是本季首度鎮守外野，首打席就敲出初速101.5英哩右外野滾地安打。

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在2打席遭三振與滾地出局後，「龍仔」7局下第4打席建功，在無人出局三壘有人時敲出初速101.2英哩中外野二壘安打，飛行距離達403英呎，帶有1分打點。最終「龍仔」4打數2安打，賽後打擊三圍.321/.387/.464、攻擊指數0.851。

昨天對守護者3A上演隊史首次完全打擊的鄭宗哲，今天4打數0安打，吞下1次三振，賽後打擊率下降至0.324、攻擊指數1.200；至於守護者3A的台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今天則沒有上場，無緣與鄭宗哲同場較勁。

另外，效力老虎3A的李灝宇，今天面對雙城3A擔任第4棒三壘手，3打數0安打吞下1K，選到1次保送，有1次盜壘失敗，賽後打擊率0.167、攻擊指數0.378。

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