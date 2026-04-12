自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》台灣隊158KM遺珠火球男0.2局失6分逃敗！陳柏毓3.1局失5分

2026/04/12 09:14

張弘稜、陳柏毓。（本報資料照）張弘稜、陳柏毓。（本報資料照）

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜高A的台灣24歲火球男張弘稜，今天面對太空人高A迎來本季初先發，但僅投0.2局失6分；海盜2A的陳柏毓，今天則是面對巨人2A，先發3.1局失5分，最終2人都在隊友火力支援下逃敗。

張弘稜去年在海盜高A出賽25場有24場先發，戰績5勝7敗、防禦率4.82，106.1局飆出97K，另有32次四死球，最快球速98英哩（約158公里）。休季張弘稜入選經典賽台灣隊集訓名單，但最終遭到割愛，無緣擠進30人正選。

張弘稜5日迎來本季初登板，後援3局失2分，奪下旅美生涯首次中繼成功。今天則是迎來本季初先發，然而狀況不盡理想，開賽被敲安打後自己牽制一壘又暴傳，隨後再被敲安失分，接著控球大迷航，連續2次四壞保送後又被安打狙擊，並再投出觸身球擠回分數，好不容易連抓2出局卻再2分，並再被敲安失分後退場。

張弘稜此役主投0.2局用38球只有19顆好球，投出2次四壞保送與1次觸身球，被敲出4支安打，失掉6分都是責失分，防禦率19.64。然而在他退場後，海盜高A打線大爆發，5局打完攻下8分，讓他逃過敗投。

海盜2A的陳柏毓，今天迎來本季第2場先發登板，首局就被敲3安，加上隊友守備失誤失掉2分。2局下投出觸身球後製造雙殺，形成變相3上3下，3局下又是觸身球開局，最後因高飛犧牲打再失1分。4局下陳柏毓再度遭遇亂流，開局連2安後觸身球，接著對手靠滾地球與犧牲觸擊再下兩城，陳柏毓該局只解決1人就退場。

此役陳柏毓主投3.1局用57球有32顆好球，投出1次四壞保送與2次觸身球，被敲5支安打失5分責失分，送出1次三振，防禦率8.53。陳柏毓退場後，海盜2A在5局上攻下4分大局追平比數，陳柏毓幸運逃敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中