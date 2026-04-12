MiLB》台灣隊158KM遺珠火球男0.2局失6分逃敗！陳柏毓3.1局失5分

張弘稜、陳柏毓。（本報資料照）

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜高A的台灣24歲火球男張弘稜，今天面對太空人高A迎來本季初先發，但僅投0.2局失6分；海盜2A的陳柏毓，今天則是面對巨人2A，先發3.1局失5分，最終2人都在隊友火力支援下逃敗。

張弘稜去年在海盜高A出賽25場有24場先發，戰績5勝7敗、防禦率4.82，106.1局飆出97K，另有32次四死球，最快球速98英哩（約158公里）。休季張弘稜入選經典賽台灣隊集訓名單，但最終遭到割愛，無緣擠進30人正選。

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張弘稜5日迎來本季初登板，後援3局失2分，奪下旅美生涯首次中繼成功。今天則是迎來本季初先發，然而狀況不盡理想，開賽被敲安打後自己牽制一壘又暴傳，隨後再被敲安失分，接著控球大迷航，連續2次四壞保送後又被安打狙擊，並再投出觸身球擠回分數，好不容易連抓2出局卻再2分，並再被敲安失分後退場。

張弘稜此役主投0.2局用38球只有19顆好球，投出2次四壞保送與1次觸身球，被敲出4支安打，失掉6分都是責失分，防禦率19.64。然而在他退場後，海盜高A打線大爆發，5局打完攻下8分，讓他逃過敗投。

海盜2A的陳柏毓，今天迎來本季第2場先發登板，首局就被敲3安，加上隊友守備失誤失掉2分。2局下投出觸身球後製造雙殺，形成變相3上3下，3局下又是觸身球開局，最後因高飛犧牲打再失1分。4局下陳柏毓再度遭遇亂流，開局連2安後觸身球，接著對手靠滾地球與犧牲觸擊再下兩城，陳柏毓該局只解決1人就退場。

此役陳柏毓主投3.1局用57球有32顆好球，投出1次四壞保送與2次觸身球，被敲5支安打失5分責失分，送出1次三振，防禦率8.53。陳柏毓退場後，海盜2A在5局上攻下4分大局追平比數，陳柏毓幸運逃敗。

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