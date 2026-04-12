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台灣飛行運動傳捷報 黃芳勇奪飛行傘定點積分「世界冠軍」

2026/04/12 09:22

飛行傘好手黃芳登FAI2025年世界積分排名「無動力飛行傘定點女子組」世界第一。（記者蔡淑媛攝）飛行傘好手黃芳登FAI2025年世界積分排名「無動力飛行傘定點女子組」世界第一。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣飛行運動傳捷報！48歲的飛行傘好手黃芳（台號：曼陀羅），近日正式登頂FAI國際航空聯合會2025年世界積分排名「無動力飛行傘定點女子組」世界第一，正式站上飛行界奧林匹克的最高殿堂，讓台灣之名響徹國際賽場。

FAI被譽為飛行界的奧林匹克，「定點精準降落」考驗細膩操控技術的競技項目，降落場中心設有直徑32公分的電子感應盤，最核心的得分目標僅2公分，選手從高空精準操控飛行傘，降落時腳尖第一觸點踩中圓心即為滿分「0分」最佳成績，落點超出32公分範圍，幾乎就與前10名絕緣，這項運動對身體控制與空間判斷的要求非常高。

來自湖南、嫁來台灣15年的黃芳，育有2子，長期往返兩岸從事建築工程，2021年新冠疫情爆發，隔離政策讓她兩岸工作中斷，首次在南投體驗飛行傘，騰空那一刻的自由感深深震撼，當場決定報名學習，從此，不論嚴寒酷暑，在台灣、泰國及中國各場地練習，5年內累積超過一萬次起降練習，不論寒暑，每周固定練習5天，一天往返起降數10次，以高強度的自律換來驚人的成長速度。

黃芳在2023年參加中國全國聯賽、中華台北全國錦標賽奪得女子冠軍，2024年奪下世界盃總決賽（德國站）女子冠軍，2025年蟬聯世界盃總決賽（德國站）、奪得世界盃超級決賽（中國站）女子冠軍，並多次在泰國、土耳其、印尼等分站賽躋身前2名，最終以積分正式登頂世界第一，她說，自己是台灣養大的國手，很光榮能讓台灣出現在世界航空運動最頂端。

中華民國飛行運動總會秘書長朱海鵬與副秘書長辛佩格表示，台灣在世界飛行傘運動取得亮眼成績，但礙於受限台灣訓練場地有限，國手們需自費飛往亞洲鄰近各國訓練，付出極大成本，希望能獲得政府支持，培育出更多優秀選手，讓台灣能夠在飛行運動上取得更亮眼的成績。

黃芳從高空精準操控飛行傘，降落時腳尖第一觸點踩中圓心。（黃芳提供）黃芳從高空精準操控飛行傘，降落時腳尖第一觸點踩中圓心。（黃芳提供）

黃芳2024年她奪下世界盃總決賽（德國站）女子冠軍。（中華民國飛行運動總會提供）黃芳2024年她奪下世界盃總決賽（德國站）女子冠軍。（中華民國飛行運動總會提供）

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