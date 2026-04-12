MLB》道奇57億2屆塞揚強投史奈爾登板飆K！回應直播怒嗆酸民事件

史奈爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2025年球季前與道奇簽下5年1.82億美元（約新台幣57億）的2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），因肩傷無緣開季名單，不過今天道奇面對遊騎兵賽前，史奈爾也在主場進行了1局的實戰投打練習（Live BP），自曝狀態極佳。

史奈爾上季因肩膀傷勢，例行賽只先發11場，不過到了季後賽，史奈爾為道奇出賽6場（5場先發），投34局飆出41次三振，防禦率3.18。儘管世界大賽G1與G5兩場先發合計掉10分，但史奈爾仍在G7待命，在僅休2天下從牛棚登板，後援1.1局無失分，並在9局下將球交給山本由伸，完成2連霸。然而史奈爾也因此過於操勞，季後手臂感到不適，因此無緣趕上今年開季。

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經過休養與復健後，史奈爾逐漸從傷勢恢復，今天也在主場進行Live BP，根據《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，史奈爾今天投1局、大約15球，面對寇爾（Alex Call）艾德曼（Tommy Edman），分別製造一個無效飛球出局、滾地出局與一次三振。

史奈爾受訪透露，自己休季期間重新採用過去的一些訓練方式，也把皮拉提斯加入訓練內容，並調整飲食。「我感覺非常好，我做了很多和去年在相同情況下不同的事情，所以現在感覺好多了。我對目前的狀態感到興奮，重回正軌的感覺真的很棒，我等不及上場投球了。」

史奈爾平時也會在直播平台Twitch上擔任實況主，在傷兵名單期間也持續開直播，近期他在直播遊玩《MLB The Show》時，被酸民留言「快滾出傷兵名單」，他也直接在直播當下飆粗口回應：「講得好像我他X能決定一樣，嘿肩膀，不要發炎哦，不要不舒服還在季後賽投球哦，不要想著要拚世界大賽冠軍哦。喔！你肩膀還在痛所以不能開季...？你他X到底想要我怎樣？」

Do NOT question Blake Snell’s injury pic.twitter.com/jW0fj1Hqsi — Jomboy Media （@JomboyMedia） April 11, 2026

對此史奈爾笑說：「我只是想和我的粉絲一起玩遊戲，結果那些酸民跑進來直播間吃嘴。我可能要稍微注意一下用詞，但我講的都是真心話，我還是會做自己啦，但真的要注意一下用詞，不然我老媽看到...我覺得她應該會看到！」

史奈爾接下來會繼續在模擬比賽中增加投球量，接著才會去小聯盟投復健賽，總教練羅柏斯（Dave Roberts）推測，史奈爾在正式投復健賽前，會先將局數拉至3局。「我真的很想念投球，那是我最愛的事情。」史奈爾說道。

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