MLB》洋基69億王牌8局好投沒用！明星二壘超低級再見失誤慘吞4連敗

佛里德。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天持續在客場交手光芒，雙方鏖戰至延長賽，然而10局下洋基明星二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）卻發生低級再見失誤，最終條紋軍4：5輸球，吞下近期4連敗。

Jazz could've tagged Diaz and thrown to first for the double play. Instead he bobbles the ball and the Rays walk it off pic.twitter.com/1ij5OyebPQ — Talkin' Yanks （@TalkinYanks） April 12, 2026

洋基今天派出2024年簽下8年2.18億美元（約新台幣69億）的王牌左投「炸哥」佛里德（Max Fried），他主投8局用94球有66顆好球，被敲出6支安打失3分責失分，送出6次三振，雖然上演優質先發，不過他在8局下失那1分讓光芒3：3追平，也導致自己無關勝負，雙方9局都無法突破，進入延長賽。

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10局上洋基靠著卡巴耶羅（José Caballero）安打以4：3超前，10局下洋基推出終結者貝納（David Bednar）關門，卻被光芒小球戰術殺得措手不及，2次突襲短打外加一次盜壘直接讓比分追平。隨後洋基決定敬遠將壘包填滿，貝納也在無人出局滿壘時飆K，抓下關鍵出局數。

接著對決光芒明星強打阿蘭達（Jonathan Aranda），貝納成功讓他擊出二壘滾地球，眼看奇澤姆可以好整以暇將球接進手套後完成雙殺，將戰線搬進11局，但他卻漏球發生致命失誤，也讓光芒跑回再見分，洋基就這樣吞下4連敗。

上季打出「31轟31盜」的奇澤姆，季末收下二壘手銀棒獎，休季更迎來好「薪」情，獲得洋基1020萬美元（約新台幣3.2億）薪水，更喊出今年要挑戰「50轟50盜」。然而本季至今奇澤姆14場出賽打擊率僅0.173、攻擊指數0.482，今天又發生再見失誤，洋基賽後也只領先光芒1場勝差，隨時準備「黃金交叉」跌落美東王座。

奇澤姆。（路透）

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